https://ria.ru/20240305/muzyka-1931322341.html

Участник СВО на ВФМ рассказал, что музыка поднимает боевой дух

Участник СВО на ВФМ рассказал, что музыка поднимает боевой дух - РИА Новости, 05.03.2024

Участник СВО на ВФМ рассказал, что музыка поднимает боевой дух

Музыка обладает огромной силой: укрепляет дух, лечит, поднимает в бой и помогает созидать, заявил РИА Новости заслуженный артист ЛНР, солист Луганской... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:44

2024-03-05T20:44

2024-03-05T20:44

луганская народная республика

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931168887_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_e4db42d5c432be2c0b68fb94995ca674.jpg

СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Музыка обладает огромной силой: укрепляет дух, лечит, поднимает в бой и помогает созидать, заявил РИА Новости заслуженный артист ЛНР, солист Луганской академической филармонии, участник СВО Сергей Чуриков. "Музыка укрепляет дух, лечит душевные раны, поднимает в бой и помогает созидать! Когда я исполнил первый неофициальный гимн ЛНР, он звучал из каждого телефона и автомобиля, слова гимна давали людям надежду. Однажды женщина передала слова, которые еще больше укрепили мою веру в песню и ее силу: "Если бы вы знали, скольких людей ваши песни вытащили из петли!". Однажды ко мне подошел парень и попросил спеть ему песню "Луганщина" на концерте, на следующий день он ушел в бой", - рассказал певец на Всемирном фестивале молодежи. По словам Чурикова, когда артисты участвовали в СВО, в одном из освобожденных сел местные жители попросили устроить концерт в честь дня Победы. "Зал почти каждую песню встречал стоя. Люди поняли ,что пришли наши. Вот это настоящая сила искусства - объединять людей и возвышать их чувства", - отметил исполнитель. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)