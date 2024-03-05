https://ria.ru/20240305/lift-1931318948.html

В Волгограде школьница пострадала при резкой остановке лифта в многоэтажке

В Волгограде школьница пострадала при резкой остановке лифта в многоэтажке - РИА Новости, 05.03.2024

В Волгограде школьница пострадала при резкой остановке лифта в многоэтажке

Пятнадцатилетняя школьница получила травмы при резкой остановке лифта, надзорные органы проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:22

2024-03-05T20:22

2024-03-05T20:23

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 5 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетняя школьница получила травмы при резкой остановке лифта, надзорные органы проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. По информации ведомства, утром во вторник при спуске с 13-го этажа в доме в Краснооктябрьском районе Волгограда лифт резко остановился, а затем продолжил движение. "В результате девочка получила ряд телесных повреждений и была госпитализирована", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство начало проверку. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, девочка госпитализирована в детское травматологическое отделение, состояние - стабильное.

https://ria.ru/20240305/lift-1931255942.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область