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В Волгограде школьница пострадала при резкой остановке лифта в многоэтажке - РИА Новости, 05.03.2024
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20:22 05.03.2024 (обновлено: 20:23 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/lift-1931318948.html
В Волгограде школьница пострадала при резкой остановке лифта в многоэтажке
В Волгограде школьница пострадала при резкой остановке лифта в многоэтажке - РИА Новости, 05.03.2024
В Волгограде школьница пострадала при резкой остановке лифта в многоэтажке
Пятнадцатилетняя школьница получила травмы при резкой остановке лифта, надзорные органы проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:22
2024-03-05T20:23
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 5 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетняя школьница получила травмы при резкой остановке лифта, надзорные органы проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. По информации ведомства, утром во вторник при спуске с 13-го этажа в доме в Краснооктябрьском районе Волгограда лифт резко остановился, а затем продолжил движение. "В результате девочка получила ряд телесных повреждений и была госпитализирована", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что надзорное ведомство начало проверку. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, девочка госпитализирована в детское травматологическое отделение, состояние - стабильное.
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде школьница пострадала при резкой остановке лифта в многоэтажке

В Волгограде школьница пострадала при резкой остановке лифта в 13-этажном доме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 5 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетняя школьница получила травмы при резкой остановке лифта, надзорные органы проводят проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
По информации ведомства, утром во вторник при спуске с 13-го этажа в доме в Краснооктябрьском районе Волгограда лифт резко остановился, а затем продолжил движение.
"В результате девочка получила ряд телесных повреждений и была госпитализирована", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что надзорное ведомство начало проверку.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, девочка госпитализирована в детское травматологическое отделение, состояние - стабильное.
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