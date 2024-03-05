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В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта
В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта - РИА Новости, 05.03.2024
В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта
Двое пострадавших при падении лифта в Санкт-Петербурге, в том числе 8-летний ребенок, отправлены из стационаров на амбулаторное лечение, в больнице в настоящее... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:24
2024-03-05T18:24
2024-03-05T18:24
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Двое пострадавших при падении лифта в Санкт-Петербурге, в том числе 8-летний ребенок, отправлены из стационаров на амбулаторное лечение, в больнице в настоящее время остается один пострадавший, сообщил городской комитет по здравоохранению. "Двое пострадавших в инциденте с лифтом на Новгородском проспекте, в том числе 8-летний ребенок, отпущены на амбулаторное лечение. Один человек госпитализирован", - говорится в сообщении. По данным комитета по здравоохранению, в результате инцидента с лифтом в Пушкинском районе Петербурга в стационары было доставлено три человека: двое взрослых 38 и 32 лет и ребенок 8 лет. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Ранее сообщалось, что 5 марта в доме по Новгородскому проспекту упал лифт из-за перегрузки. Следственными органами было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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происшествия, санкт-петербург, здоровье - общество
Происшествия, Санкт-Петербург, Здоровье - Общество
В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших при падении лифта
В Петербурге двоих человек отправили на амбулаторное лечение после падения лифта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Двое пострадавших при падении лифта в Санкт-Петербурге, в том числе 8-летний ребенок, отправлены из стационаров на амбулаторное лечение, в больнице в настоящее время остается один пострадавший, сообщил городской комитет по здравоохранению.
"Двое пострадавших в инциденте с лифтом на Новгородском проспекте, в том числе 8-летний ребенок, отпущены на амбулаторное лечение. Один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.
По данным комитета по здравоохранению, в результате инцидента с лифтом в Пушкинском районе Петербурга в стационары было доставлено три человека: двое взрослых 38 и 32 лет и ребенок 8 лет. Их состояние оценивалось как средней тяжести.
Ранее сообщалось, что 5 марта в доме по Новгородскому проспекту упал лифт из-за перегрузки. Следственными органами было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге