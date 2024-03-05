https://ria.ru/20240305/lift-1931255942.html

Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге

Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге - РИА Новости, 05.03.2024

Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге

Лифт в многоквартирном доме в Петербурге, в котором ехали 15 пассажиров, съехал ниже уровня первого этажа из-за халатности жильцов, которые нарушили инструкцию... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T16:19

2024-03-05T16:19

2024-03-05T16:19

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

александр гофштейн

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лифт в многоквартирном доме в Петербурге, в котором ехали 15 пассажиров, съехал ниже уровня первого этажа из-за халатности жильцов, которые нарушили инструкцию по эксплуатации, превысив предельно допустимый вес, заявил РИА Новости заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн. Ранее в прокуратуре Петербурга сообщали, что инцидент с лифтом произошел в многоэтажном доме №10 в Шушарах. Ведомство проводит проверку. Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что пострадали три человека, из них один ребенок. У жильцов различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки. "Есть такое понятие, как инструкция по эксплуатации. Этот лифт не упал, а съехал ниже первого этажа, потому что на этажах находятся так называемые "ловители", которые останавливают его при падении с высоты. Он не смог остановится из-за перегруза и ударился об буфер, смягчающую пружину", — отметил Гофштейн. Он пояснил, что ниже первого этаже не устанавливаются улавливатели, "потому что лифту падать некуда". Гофштейн добавил, что лифт "не смог затормозить как следует и проехал, как трамвай, свою остановку". "В данном случае будут исследовать лифт, вести следственные действие с ответственной службой, которая им заведует, но, по-моему, здесь прямое нарушение безопасности со стороны жильцов", - считает Гофштейн. По его словам, набивать лифт до отказа ни в коем случае нельзя, потому что подъемник просто не рассчитан на такую тяжесть. "Всякие версии относительно падения лифта здесь не годятся. На той табличке, которая висит в лифте, с указанием веса и количеством человек, написан не вес с запасом, а предельный вес. Лифт может и потянет 700 килограммов вместо 600, но не гарантирует плавного приземления", — резюмировал Гофштейн.

https://ria.ru/20230622/lift-1879845598.html

https://realty.ria.ru/20210311/lift-1600592517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, александр гофштейн