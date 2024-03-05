https://ria.ru/20240305/lift-1931255942.html
Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге
Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге - РИА Новости, 05.03.2024
Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге
Лифт в многоквартирном доме в Петербурге, в котором ехали 15 пассажиров, съехал ниже уровня первого этажа из-за халатности жильцов, которые нарушили инструкцию... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T16:19
2024-03-05T16:19
2024-03-05T16:19
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
александр гофштейн
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лифт в многоквартирном доме в Петербурге, в котором ехали 15 пассажиров, съехал ниже уровня первого этажа из-за халатности жильцов, которые нарушили инструкцию по эксплуатации, превысив предельно допустимый вес, заявил РИА Новости заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн. Ранее в прокуратуре Петербурга сообщали, что инцидент с лифтом произошел в многоэтажном доме №10 в Шушарах. Ведомство проводит проверку. Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что пострадали три человека, из них один ребенок. У жильцов различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки. "Есть такое понятие, как инструкция по эксплуатации. Этот лифт не упал, а съехал ниже первого этажа, потому что на этажах находятся так называемые "ловители", которые останавливают его при падении с высоты. Он не смог остановится из-за перегруза и ударился об буфер, смягчающую пружину", — отметил Гофштейн. Он пояснил, что ниже первого этаже не устанавливаются улавливатели, "потому что лифту падать некуда". Гофштейн добавил, что лифт "не смог затормозить как следует и проехал, как трамвай, свою остановку". "В данном случае будут исследовать лифт, вести следственные действие с ответственной службой, которая им заведует, но, по-моему, здесь прямое нарушение безопасности со стороны жильцов", - считает Гофштейн. По его словам, набивать лифт до отказа ни в коем случае нельзя, потому что подъемник просто не рассчитан на такую тяжесть. "Всякие версии относительно падения лифта здесь не годятся. На той табличке, которая висит в лифте, с указанием веса и количеством человек, написан не вес с запасом, а предельный вес. Лифт может и потянет 700 килограммов вместо 600, но не гарантирует плавного приземления", — резюмировал Гофштейн.
https://ria.ru/20230622/lift-1879845598.html
https://realty.ria.ru/20210311/lift-1600592517.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, александр гофштейн
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Александр Гофштейн
Эксперт назвал причину ЧП с лифтом в Петербурге
Гофштейн: лифт в Петербурге съехал ниже первого этажа из-за халатности жильцов
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лифт в многоквартирном доме в Петербурге, в котором ехали 15 пассажиров, съехал ниже уровня первого этажа из-за халатности жильцов, которые нарушили инструкцию по эксплуатации, превысив предельно допустимый вес, заявил РИА Новости заслуженный спасатель РФ, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.
Ранее в прокуратуре Петербурга сообщали, что инцидент с лифтом произошел в многоэтажном доме №10 в Шушарах. Ведомство проводит проверку. Источник РИА Новости в экстренных службах добавил, что пострадали три человека, из них один ребенок. У жильцов различные ушибы, в основном ног, коленей и грудной клетки.
В жилом доме подмосковного Воскресенска упал лифт
"Есть такое понятие, как инструкция по эксплуатации. Этот лифт не упал, а съехал ниже первого этажа, потому что на этажах находятся так называемые "ловители", которые останавливают его при падении с высоты. Он не смог остановится из-за перегруза и ударился об буфер, смягчающую пружину", — отметил Гофштейн.
Он пояснил, что ниже первого этаже не устанавливаются улавливатели, "потому что лифту падать некуда".
Гофштейн добавил, что лифт "не смог затормозить как следует и проехал, как трамвай, свою остановку". "В данном случае будут исследовать лифт, вести следственные действие с ответственной службой, которая им заведует, но, по-моему, здесь прямое нарушение безопасности со стороны жильцов", - считает Гофштейн.
По его словам, набивать лифт до отказа ни в коем случае нельзя, потому что подъемник просто не рассчитан на такую тяжесть.
"Всякие версии относительно падения лифта здесь не годятся. На той табличке, которая висит в лифте, с указанием веса и количеством человек, написан не вес с запасом, а предельный вес. Лифт может и потянет 700 килограммов вместо 600, но не гарантирует плавного приземления", — резюмировал Гофштейн.
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