https://ria.ru/20240305/keniya-1931302051.html
В Кении над национальным парком столкнулись два самолета
В Кении над национальным парком столкнулись два самолета - РИА Новости, 05.03.2024
В Кении над национальным парком столкнулись два самолета
Два самолета столкнулись над национальным парком Найроби в Кении, в результате погибли два человека, сообщает местная газета Star. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:50
2024-03-05T18:50
2024-03-05T20:37
в мире
найроби (город)
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два самолета столкнулись над национальным парком Найроби в Кении, в результате погибли два человека, сообщает местная газета Star. "По меньшей мере два человека погибли, когда два самолета столкнулись в национальном парке Найроби", — пишет издание. Происшествие произошло во вторник. Над национальным парком столкнулись Cessna и самолет региональной авиакомпании Safarilink, на борту которого находились 44 человека. Как сообщается, в результате столкновения самолет Cessna упал на территорию парка, а пассажирский самолет смог вернуться в аэропорт вылета. Safarilink позже подтвердила, что никто из находившихся на борту самолета людей не пострадал.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, найроби (город), кения
В мире, Найроби (город), Кения
В Кении над национальным парком столкнулись два самолета
Star: в Кении два человека погибли из-за столкновения самолетов над нацпарком
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Два самолета столкнулись над национальным парком Найроби в Кении, в результате погибли два человека, сообщает местная газета Star
.
"По меньшей мере два человека погибли, когда два самолета столкнулись в национальном парке Найроби", — пишет издание.
Происшествие произошло во вторник. Над национальным парком столкнулись Cessna и самолет региональной авиакомпании Safarilink, на борту которого находились 44 человека. Как сообщается, в результате столкновения самолет Cessna упал на территорию парка, а пассажирский самолет смог вернуться в аэропорт вылета.
Safarilink позже подтвердила, что никто из находившихся на борту самолета людей не пострадал.
В Найроби в результате пожара на заправке погибли два человека