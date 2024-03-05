https://ria.ru/20240305/keniya-1931302051.html

В Кении над национальным парком столкнулись два самолета

В Кении над национальным парком столкнулись два самолета - РИА Новости, 05.03.2024

В Кении над национальным парком столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись над национальным парком Найроби в Кении, в результате погибли два человека, сообщает местная газета Star. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:50

2024-03-05T18:50

2024-03-05T20:37

в мире

найроби (город)

кения

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два самолета столкнулись над национальным парком Найроби в Кении, в результате погибли два человека, сообщает местная газета Star. "По меньшей мере два человека погибли, когда два самолета столкнулись в национальном парке Найроби", — пишет издание. Происшествие произошло во вторник. Над национальным парком столкнулись Cessna и самолет региональной авиакомпании Safarilink, на борту которого находились 44 человека. Как сообщается, в результате столкновения самолет Cessna упал на территорию парка, а пассажирский самолет смог вернуться в аэропорт вылета. Safarilink позже подтвердила, что никто из находившихся на борту самолета людей не пострадал.

https://ria.ru/20240202/keniya-1924940806.html

найроби (город)

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Кирилл Волков

в мире, найроби (город), кения