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В Кении над национальным парком столкнулись два самолета - РИА Новости, 05.03.2024
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18:50 05.03.2024 (обновлено: 20:37 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/keniya-1931302051.html
В Кении над национальным парком столкнулись два самолета
В Кении над национальным парком столкнулись два самолета - РИА Новости, 05.03.2024
В Кении над национальным парком столкнулись два самолета
Два самолета столкнулись над национальным парком Найроби в Кении, в результате погибли два человека, сообщает местная газета Star. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:50
2024-03-05T20:37
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два самолета столкнулись над национальным парком Найроби в Кении, в результате погибли два человека, сообщает местная газета Star. "По меньшей мере два человека погибли, когда два самолета столкнулись в национальном парке Найроби", — пишет издание. Происшествие произошло во вторник. Над национальным парком столкнулись Cessna и самолет региональной авиакомпании Safarilink, на борту которого находились 44 человека. Как сообщается, в результате столкновения самолет Cessna упал на территорию парка, а пассажирский самолет смог вернуться в аэропорт вылета. Safarilink позже подтвердила, что никто из находившихся на борту самолета людей не пострадал.
https://ria.ru/20240202/keniya-1924940806.html
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в мире, найроби (город), кения
В мире, Найроби (город), Кения
В Кении над национальным парком столкнулись два самолета

Star: в Кении два человека погибли из-за столкновения самолетов над нацпарком

© AFP 2024 / YASUYOSHI CHIBAНациональный парк Найроби в Кении
Национальный парк Найроби в Кении - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AFP 2024 / YASUYOSHI CHIBA
Национальный парк Найроби в Кении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Два самолета столкнулись над национальным парком Найроби в Кении, в результате погибли два человека, сообщает местная газета Star.
"По меньшей мере два человека погибли, когда два самолета столкнулись в национальном парке Найроби", — пишет издание.
Происшествие произошло во вторник. Над национальным парком столкнулись Cessna и самолет региональной авиакомпании Safarilink, на борту которого находились 44 человека. Как сообщается, в результате столкновения самолет Cessna упал на территорию парка, а пассажирский самолет смог вернуться в аэропорт вылета.
Safarilink позже подтвердила, что никто из находившихся на борту самолета людей не пострадал.
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