Как приватизировать квартиру в 2026: инструкция, стоимость, советы юристов

Термином "приватизация" обозначают передачу государственного имущества в частные руки. В роли последнего могут выступать различные объекты, в том числе — квартира. Как оформить документы для приватизации квартиры в 2026 году, правила и стоимость процедуры, плюсы и минусы, а также важные изменения — в материале РИА Новости.

Как приватизировать квартиру в 2026 году: пошаговая инструкция

Приватизацией принято называть процесс, в результате которого тот или иной объект недвижимости (квартира, земельный участок и т.д.) переходит из государственной либо муниципальной собственности в разряд частной собственности (то есть его полноправным владельцем становится гражданин РФ).

По словам Ларисы Алешиной, доцента кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ, понятие "приватизация" (от латинского privatus — "частный, личный") в России получило широкое распространение в начале 90-х годов.

Возможность приватизировать жилплощадь, занимаемую по договору социального найма, есть у каждого россиянина, но воспользоваться ею можно только один раз. Приватизация является бесплатной и добровольной процедурой, при этом необходимо будет оплатить соответствующую госпошлину. Регулируется данный процесс законом РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 4 июля 1991 года № 1541-1.

Какие документы нужны для приватизации

Для того, чтобы осуществить приватизацию квартиры, в первую очередь необходимо подготовить целый пакет документов:

заявление для предоставления данной услуги;

паспорта всех граждан, которые зарегистрированы в данной квартире (если речь идет о несовершеннолетних — свидетельство о рождении);

справка, подтверждающая отсутствие задолженности по оплате ЖКХ;

договор социального найма данного помещения;

техпаспорт и кадастровый паспорт на квартиру;

выписка из домовой книги с данными всех зарегистрированных в квартире лиц;

квитанции об оплате пошлин.

Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист", добавляет: "Иногда могут понадобиться дополнительные документы:

если сведения о квартире отсутствуют в ЕГРН, попросят кадастровый и технический паспорта на жилое помещение;

если приватизацией занимается только один из членов семьи, то нужны доверенности на его имя от каждого совершеннолетнего лица, зарегистрированного в квартире;

письменное согласие на приватизацию".

Подача заявления в МФЦ и госуслуги

После того, как все документы подготовлены и гражданин убедился, что в них нет ошибок и неточностей, необходимо подать весь пакет в уполномоченный орган. Например, в соответствующий департамент или отдел местной администрации при личном визите, в ближайший офис МФЦ либо онлайн, через портал Госуслуг. Жителям столицы данная услуга доступна на официальном сайте мэра Москвы.

Приватизация квартиры через МФЦ в 2026 году остается одним из наиболее удобных способов получить данную услугу, здесь же можно и внести жилье в реестр недвижимости. Для этого необходимо:

собрать пакет документов;

записаться в МФЦ;

заполнить заявление с помощью сотрудника многофункционального центра;

получить расписку от работника МФЦ о том, что документы приняты;

в указанный в расписке день повторно прийти в отделение и забрать документы о приватизации;

зарегистрировать жилье в Росреестре.

Регистрация права собственности и получение свидетельства

На проверку всех предоставленных документов и принятие решения может уйти немало времени. "Решение вопроса о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов", — отмечает Денис Гришин, юрист Европейской юридической службы.

"Однако в целом на всю процедуру уходит от трех до пяти месяцев с учетом сбора документов, рассмотрения заявления, оформления и регистрации права собственности", — говорит Кирилл Воробьев, начальник юридического отдела ООО "Земельный юрист".

Если будет принято положительное решение, гражданина пригласят для подписания договора. После того, как будет оплачена установленная по закону госпошлина, сведения необходимо передать в Росреестр и официально зафиксировать свое право собственности на уже приватизированную квартиру.

"Завершающий этап — регистрация права собственности в Росреестре, подтверждением которой служит выписка из ЕГРН (старые розовые свидетельства больше не выдаются). С момента внесения записи в реестр вы становитесь официальным собственником", — говорит София Любимова, эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, практикующий риелтор, основатель и директор АН "Любимое".

Приватизация по договору социального найма

Приватизировать недвижимость россияне могут лишь в том случае, если они проживают в ней на основании договора социального найма. При этом участвовать в приватизации жилья могут все зарегистрированные в нем гражданине, но — при соблюдении определенных условий.

"Приватизировать могут все законно живущие на данных квадратных метрах", — отмечает Кирилл Воробьев.

Далеко не каждый объект недвижимости может быть приватизирован. Например, не получится перевести в частную собственность жилые помещения:

в общежитиях;

в аварийных домах;

расположенные на территории закрытых военных городков;

служебные жилые помещения (исключение составляет лишь недвижимость в сельской местности, например, дом или квартиру, полученные от колхоза можно приватизировать в обычном порядке);

квартиры, имеющие особую ценность (например, музеи);

в домах, построенных на территории, пострадавшей от техногенных катастроф.

Приватизировать квартиру частично также не получится (в том случае, если, к примеру, один из проживающих выступает категорически против данной процедуры). Ведь квартира является единым объектом недвижимости.

Если сделка была произведена нанимателями, находящимися в браке, и один из супругов отказался от доли, единоличным собственником становится второй супруг. При разводе такое жилье делится не будет. Однако, по словам ведущего юриста Европейской Юридической Службы Евгения Корнеева, при отказе от участия в приватизации, бывший член семьи сохраняет право пользования квартирой.

Ряд требований предъявляется и к гражданину, желающему приватизировать ту или иную квартиру.

"Воспользоваться приватизацией могут только граждане Российской Федерации, при наличии согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, включая детей в возрасте от 14 до 18 лет. Жилые помещения могут быть переданы в общую собственность либо в собственность одного из совместно проживающих лиц (в том числе несовершеннолетних)", — отмечает Дмитрий Бухарин.

"Участие несовершеннолетних не исчерпывает их право на приватизацию и, достигнув совершеннолетия, такой гражданин может приватизировать другое помещение", — уточняет Юлия Грызенкова, доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости в Финансовом университете при Правительстве России.

Не могут участвовать в приватизации помещения те, кто:

не имеет российского гражданства;

уже участвовал в процедуре, будучи совершеннолетним;

не имеет постоянной регистрации в квартире, которая приватизируется.

Право на процедуру сохраняется у тех, кто служит на данный момент в армии, отбывает срок в местах заключения, работает вахтовым методом.

Приватизация квартиры долями

Людмила Новицкая, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что приватизация только доли квартиры законодательством не предусмотрена. Приватизируемая квартира передается в собственность граждан целиком, а затем закрепляются доли за каждым собственником.

Доли всех собственников могут быть равны, но также могут и различаться (если все стороны решили распределить имущество именно таким образом). Размер долей обязательно будет зафиксирован при регистрации в Росреестре и подтвержден соответствующей выпиской из ЕГРН.

Доля в приватизированной квартире назначается каждому из зарегистрированных в ней граждан автоматически (если, конечно, граждане не договорились об их размерах заранее или кто-то официально не отказался от своей части).

“На этом этапе стоит задуматься о будущем, поскольку при продаже будет действовать правило преимущественного выкупа доли другими собственниками. В семьях со сложными отношениями это может растянуть сделку на месяцы”, — отмечает София Любимова.

Сколько стоит приватизация квартиры в 2026 году

Процедура приватизации квартиры в нашей стране абсолютно бесплатная. Однако оформление необходимых документов, услуги нотариуса (если появится необходимость обратиться к данному специалисту) и оплата госпошлины связаны с определенными расходами.

Госпошлина и государственные сборы

Так, размер государственной пошлины, которую необходимо уплатить за регистрацию права собственности на недвижимость, в 2026 году напрямую зависит от стоимости квартиры, но не может составлять менее 4000 рублей.

Дополнительные расходы

Процедура приватизации может быть связана и с дополнительными расходами, помимо непосредственно госпошлины.

“Если кто-то из прописанных отказывается от участия, потребуются нотариальные отказы. В сложных ситуациях могут понадобиться услуги юриста. В итоге сумма затрат варьируется от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей в зависимости от региона и обстоятельств”, — добавляет София Любимова.

Плюсы и минусы приватизации жилья

К положительным сторонам приватизированного жилья можно отнести:

получение права собственности, а значит, права оставить квартиру в наследство, продать, обменять и так далее;

возможность перепланировки;

отсутствие платы за наем;

собственника не могут выселить из квартиры за долги по коммунальным платежам (если это его единственное жилье);

возможность прописать любого человека по своему желанию, не спрашивая согласия остальных зарегистрированных жильцов. Евгений Корнеев уточняет, что, если квартира находится в долевой собственности согласие потребуется;

жилье переходит в собственность бесплатно (платить нужно только за оформление документов);

можно оформить заем у банка под залог квартиры.

"Главным преимуществом является то, что вы бесплатно получаете право собственности на квартиру и в дальнейшем сами распоряжаетесь жильем. Вы можете его оставить в наследство, зарегистрировать новых жильцов, продать, подарить, сдать в аренду, сделать перепланировку, поменять его на другое имущество и прочее", — рассказывает Кирилл Воробьев.

"Приватизированное жилье можно завещать, подарить или продать, в то время как оставить в пользовании семьи социальную квартиру или дом можно, только если получится зарегистрировать нового жильца в соответствии с действующими правилами регистрации по месту постоянного жительства", — добавляет Юлия Грызенкова.

"Главным плюсом приватизации жилья является отсутствие необходимости приобретать его", — отмечает Андрей Лихачев, руководитель юридической компании "Хелп Консалтинг".

Вместе с тем в приватизации можно усмотреть отрицательные стороны. Среди них:

увеличение расходов на коммунальные платежи (муниципалитет их больше не компенсирует);

необходимость вносить платежи за коммунальный ремонт многоквартирного дома, в котором находится приватизированное жилье;

появление налога на имущество;

проведение ремонта в квартире за свой счет;

риск попасть в мошенническую схему по отъему недвижимости.

"В отношении частного жилья начинают начисляться налоги, могут не предоставляться какие-либо льготы по коммунальным услугам, приватизированное жилье нужно страховать, так как в случае его утраты или повреждения в результате пожара или стихийного бедствия предполагается, что собственник сам будет решать эти вопросы. Самое опасное — мошенничество с приватизированным жильем пенсионеров", — говорит Юлия Грызенкова.

"Если у вас нет финансовой возможности для этого, то стоит повременить с приватизацией", — советует Андрей Лихачев.

Как приватизация влияет на стоимость жилья: когда это выгодно

Несмотря на то, что процесс приватизации связан не только с очевидными преимуществами для граждан, но и с недостатками, получение статуса полноправного собственника квартиры все же считается достаточно выгодным вложением. Ведь стоимость жилья на отечественном рынке недвижимости в последние годы только растет.

Влияние на рыночную стоимость недвижимости

За счет изменения юридического статуса квартиры нередко меняется стоимость недвижимости и ее ликвидность.

"Неприватизированную (то есть муниципальную) квартиру нельзя продать, подарить или завещать, а вот после приватизации объект выходит на открытый рынок, что автоматически делает его ликвидным активом, — говорит Оксана Васильева, практикующий юрист и доцент Финансового университета при Правительстве РФ. — Также банки не выдают кредиты под залог муниципального жилья, а в случае приватизации появляется возможность использовать квартиру как залог, что открывает доступ к крупным инвестициям или потребительским займам".

Инвестиционные и юридические преимущества

Оксана Васильева выделяет несколько инвестиционных преимуществ, которые обеспечивает приватизация квартиры:

повышение ликвидности имущества;

возможность использования недвижимости как залогового актива;

возможность получения пассивного договора путем сдачи квартиры в аренду.

Если же говорить о юридических преимуществах данного процесса, то, по словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Людмилы Новицкой, они заключаются в приобретении права собственности, права свободно распоряжаться данным активом (имуществом), а также выход из ведомственного контроля за имуществом.

Комментарии экспертов

"Став собственником жилья, вы должны уплачивать налог на имущество физических лиц, — напоминает Оксана Васильева. — Гражданин может участвовать в приватизации общежития, за исключением тех случаев, когда общежитие передается предприятием в ведение органов местного самоуправления, но в муниципальную собственность при этом не принято".

"С практической точки зрения важно понимать, что приватизация — это не просто формальность, а переход ответственности. Вы перестаете быть нанимателем и становитесь собственником со всеми правами и обязанностями. Для кого-то это стратегически верный шаг, а для кого-то, особенно при сложной семейной истории, начало новых конфликтов. Поэтому решение должно приниматься не автоматически, а с пониманием того, как будет использоваться квартира через пять или десять лет", — добавляет София Любимова.

Изменения в 2026 году

Значимых нововведений в законодательство, регулирующее процесс приватизации, в 2026 году не было. Однако с января текущего года в России введен единый цифровой профиль, который должен быть у каждого объекта недвижимости. Фактически такой профиль представляет собой расширенное электронное досье, хранящееся в государственной системе.

Часто задаваемые вопросы

Мы собрали наиболее актуальные вопросы, связанные с приватизацией квартиры в 2026 году.

Что делать при отказе в приватизации?

Отказать в приватизации квартиры могут в следующих случаях:

неподходящий статус жилого помещения;

подан неполный комплект документов либо в них есть ошибки;

нет оплаты государственной пошлины;

в помещении была произведена незаконная перепланировка;

если заявитель в совершеннолетнем возрасте уже участвовал в приватизации;

нет согласия всех зарегистрированных в квартире;

помещение не принадлежит государству.

В ряде случаев отказ в приватизации можно обжаловать, если основанием для него стали ошибки или отсутствие необходимых документов — исправить выявленные недочеты.

Можно ли продать квартиру сразу после приватизации?

Теоретически гражданин может продать приватизированную недвижимость практически сразу после приватизации. “Запрета нет, но если продать ее до истечения минимального срока владения, придется заплатить налог с дохода”, — говорит София Любимова.

Нужно ли согласие всех прописанных?

Да, для того, чтобы приватизировать жилье, необходимо заручиться согласием всех граждан, зарегистрированных в данной квартире.

“В приватизации обязаны участвовать все совершеннолетние граждане, зарегистрированные в квартире, либо они должны оформить нотариальный отказ. Без согласия каждого из них процесс невозможен, и именно здесь чаще всего возникают сложности. Если кто-то из прописанных против, остальным остается либо договариваться, либо обращаться в суд, поскольку иного пути закон не предусматривает”, — отмечает София Любимова.

Можно ли приватизировать служебное жилье?

В подавляющем большинстве случаев приватизировать квартиру, которая относится к служебному жилью, не получится. Однако исключение может быть сделано в том случае, если квартира была исключена из соответствующего фонда, ее статус “служебной” не оформлен юридически, а значится только на бумаге во внутренних документах и т.д.

Что делать, если один из жильцов против?

По действующему законодательству приватизация квартиры возможна лишь в том случае, если на нее согласны все граждане, зарегистрированные на данной жилплощади. При этом проживающие могут даже отказаться участвовать в приватизации, то есть отказаться от полагающейся им доли в приватизированной квартире, но при этом сохранить право проживать в ней.

Каков порядок приватизации жилого помещения в общежитии?