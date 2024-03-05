https://ria.ru/20240305/iznasilovanie-1931206278.html

В Москве два подростка напились и изнасиловали школьницу

В Москве два подростка напились и изнасиловали школьницу - РИА Новости, 05.03.2024

В Москве два подростка напились и изнасиловали школьницу

Задержаны двое подростков, которые обвиняются в том, что в пьяном состоянии изнасиловали знакомую 14-летнюю девочку в квартире на севере Москвы, сообщила... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:41

2024-03-05T13:41

2024-03-05T13:41

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Задержаны двое подростков, которые обвиняются в том, что в пьяном состоянии изнасиловали знакомую 14-летнюю девочку в квартире на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, 22 января несовершеннолетние 2006 года рождения в квартире дома в Вокзальном переулке в Москве в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали и совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней знакомой. Через некоторое время о случившемся девочка рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей 2006 года рождения. Они обвиняются в совершении преступлений… "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера", - сказали в ведомстве, добавив, что фигуранты задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы.

https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html

https://ria.ru/20240304/strimer-1931042787.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)