https://ria.ru/20240305/iznasilovanie-1931206278.html
В Москве два подростка напились и изнасиловали школьницу
В Москве два подростка напились и изнасиловали школьницу - РИА Новости, 05.03.2024
В Москве два подростка напились и изнасиловали школьницу
Задержаны двое подростков, которые обвиняются в том, что в пьяном состоянии изнасиловали знакомую 14-летнюю девочку в квартире на севере Москвы, сообщила... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:41
2024-03-05T13:41
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Задержаны двое подростков, которые обвиняются в том, что в пьяном состоянии изнасиловали знакомую 14-летнюю девочку в квартире на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале. По данным следствия, 22 января несовершеннолетние 2006 года рождения в квартире дома в Вокзальном переулке в Москве в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали и совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней знакомой. Через некоторое время о случившемся девочка рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы. "Возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей 2006 года рождения. Они обвиняются в совершении преступлений… "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера", - сказали в ведомстве, добавив, что фигуранты задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20240215/iznasilovanie-1927576192.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве два подростка напились и изнасиловали школьницу
В Москве задержали двоих подростков, изнасиловавших 14-летнюю девочку
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Задержаны двое подростков, которые обвиняются в том, что в пьяном состоянии изнасиловали знакомую 14-летнюю девочку в квартире на севере Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале
.
По данным следствия, 22 января несовершеннолетние 2006 года рождения в квартире дома в Вокзальном переулке в Москве в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали и совершили иные насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней знакомой.
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Через некоторое время о случившемся девочка рассказала родителям, которые обратились в правоохранительные органы.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей 2006 года рождения. Они обвиняются в совершении преступлений… "изнасилование", "насильственные действия сексуального характера", - сказали в ведомстве, добавив, что фигуранты задержаны.
Следствие намерено ходатайствовать перед Головинским районным судом Москвы об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы.
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