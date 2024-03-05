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Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине - РИА Новости, 05.03.2024
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04:55 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/ischeznovenie-1931126142.html
Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине
Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине - РИА Новости, 05.03.2024
Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х возмутился бесследной пропаже 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T04:55
2024-03-05T04:55
в мире
украина
франция
денис шмыгаль
флориан филиппо
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х возмутился бесследной пропаже 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза.В понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции в Киеве, что его страна так и не получила обещанную Евросоюзом в 2022 году помощь в размере 16 миллиардов евро и не знает, на что были потрачены эти деньги.&quot;О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что «16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, &lt;..&gt; так и не были получены»! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!&quot; — написал Филиппо.Политик отметил, что пропавшие по пути в Киев деньги могли бы пойти на субсидии для фермеров и развитие больниц в Евросоюзе. Ранее лидеры стран Евросоюза на специальном саммите приняли политическое решение создать фонд на 50 миллиардов евро для помощи Украине. Пакет рассчитан на период до 2027-го года и предусматривает несколько жестких условий. В частности, предоставление средств будет обсуждаться ежегодно, а через два года может быть пересмотрено. Создание фонда также одобрили на голосовании евродепутаты.
https://ria.ru/20240224/pomosch-1929304716.html
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в мире, украина, франция, денис шмыгаль, флориан филиппо
В мире, Украина, Франция, Денис Шмыгаль, Флориан Филиппо
Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине

Политик Филиппо: денежная помощь ЕС бесследно исчезла на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х возмутился бесследной пропаже 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза.
В понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции в Киеве, что его страна так и не получила обещанную Евросоюзом в 2022 году помощь в размере 16 миллиардов евро и не знает, на что были потрачены эти деньги.
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«

"О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что «16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <..> так и не были получены»! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!" — написал Филиппо.

Политик отметил, что пропавшие по пути в Киев деньги могли бы пойти на субсидии для фермеров и развитие больниц в Евросоюзе.
Ранее лидеры стран Евросоюза на специальном саммите приняли политическое решение создать фонд на 50 миллиардов евро для помощи Украине. Пакет рассчитан на период до 2027-го года и предусматривает несколько жестких условий. В частности, предоставление средств будет обсуждаться ежегодно, а через два года может быть пересмотрено. Создание фонда также одобрили на голосовании евродепутаты.
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В миреУкраинаФранцияДенис ШмыгальФлориан Филиппо
 
 
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