https://ria.ru/20240305/ischeznovenie-1931126142.html

Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине

Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине - РИА Новости, 05.03.2024

Во Франции набросились на Зеленского из-за шокирующей пропажи на Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х возмутился бесследной пропаже 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T04:55

2024-03-05T04:55

2024-03-05T04:55

в мире

украина

франция

денис шмыгаль

флориан филиппо

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х возмутился бесследной пропаже 16 миллиардов евро из финансовой помощи Киеву от Евросоюза.В понедельник премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции в Киеве, что его страна так и не получила обещанную Евросоюзом в 2022 году помощь в размере 16 миллиардов евро и не знает, на что были потрачены эти деньги."О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что «16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <..> так и не были получены»! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!" — написал Филиппо.Политик отметил, что пропавшие по пути в Киев деньги могли бы пойти на субсидии для фермеров и развитие больниц в Евросоюзе. Ранее лидеры стран Евросоюза на специальном саммите приняли политическое решение создать фонд на 50 миллиардов евро для помощи Украине. Пакет рассчитан на период до 2027-го года и предусматривает несколько жестких условий. В частности, предоставление средств будет обсуждаться ежегодно, а через два года может быть пересмотрено. Создание фонда также одобрили на голосовании евродепутаты.

https://ria.ru/20240224/pomosch-1929304716.html

https://ria.ru/20240209/platezh-1926351537.html

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в мире, украина, франция, денис шмыгаль, флориан филиппо