https://ria.ru/20240305/ikonopis-1931307174.html

Выставка копий шедевров иконописи открылась в Москве

Выставка копий шедевров иконописи открылась в Москве - РИА Новости, 05.03.2024

Выставка копий шедевров иконописи открылась в Москве

Выставка "Связь времен", на которой представлено около 100 копий шедевров церковного искусства, выполненных студентами Московского государственного... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:11

2024-03-05T19:11

2024-03-05T19:11

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Выставка "Связь времен", на которой представлено около 100 копий шедевров церковного искусства, выполненных студентами Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) открылась во вторник в "Галерее искусств Зураба Церетели", передает корреспондент РИА Новости.Экспозиция включает около 100 копий станковых и монументальных произведений церковного искусства разных периодов - росписи XVII века из храмов Ростовского кремля, выполненных студентами монументальной мастерской МГАХИ, копии фресок и мозаик, выполненных на кафедре монументального искусства ПСТГУ."Для нас, конечно, это большой праздник. Само существование монументального факультета под руководством народного художника РФ Евгения Максимова в нашем университете (ПСТГУ) – это, конечно, победа, древнее искусство было почти утрачено, в советский период были гонения, и казалось, что все это безвозвратно ушло, но нет, древнее искусство иконописи привлекательно для многих людей", - сказал на открытии ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев.За десятилетия своего существования мастерские МГАХИ и ПСТГУ под руководством Максимова приобрели славу уникальной школы подготовки художников-монументалистов не только в России, но и в мире. Многие технологии, утерянные за годы советской власти, при создании копий в мастерских учебных заведений открываются заново, таким образом возрождая церковное искусство. У многих разрабатываемых техник и методик нет аналогов."Когда входишь в пространство галереи, где висят эти замечательные списки, то сразу бросается в глаза, что в каждом списке есть преображенное пространство, есть звук, мелодия – это то, чего часто не хватает в станковом искусстве. Откуда такая тайна и такая гармония в этих списках – не знаю. Мне кажется, что очень полезно вообще всем приходить и в тишине созерцать и слышать эту мелодию, и, может быть, вдруг приоткроется какая-то грань, тайна", - сказал ректор МГАХИ имени Сурикова Анатолий Любавин.Он подчеркнул, что на выставке представлены "непреходящие ценности".В экспозицию, в частности, вошли копии мозаичных икон святого мученика воина Леонтия из ротонды святого Георгия в Салониках, Пантократора Елеемона (Милующего) из Государственных музеев Берлина, Богоматери Эпискептис из Византийского музея Афин, иконы Спасителя, Георгия Победоносца, Архангела Михаила, Илии Пророка, фрески Спасо-Яколевского монастыря и другие.Выставка откроется для посетителей 6 марта и продлится до 21 апреля.

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https://ria.ru/20240305/rpts-1931300638.html

https://ria.ru/20240302/patriarkh-1930775475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, салоники, зураб церетели, религия