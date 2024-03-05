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Шольц при посещении бундесвера проигнорировал вопрос об утечке переговоров - РИА Новости, 05.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931277597.html
Шольц при посещении бундесвера проигнорировал вопрос об утечке переговоров
Шольц при посещении бундесвера проигнорировал вопрос об утечке переговоров - РИА Новости, 05.03.2024
Шольц при посещении бундесвера проигнорировал вопрос об утечке переговоров
Канцлер Германии Олаф Шольц при первом посещении бундесвера после перехвата разговора офицеров не стал обсуждать утечку и отвечать на вопросы журналистов,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T17:31
2024-03-05T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
германия
олаф шольц
украина
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц при первом посещении бундесвера после перехвата разговора офицеров не стал обсуждать утечку и отвечать на вопросы журналистов, ограничившись очень коротким выступлением, как следует из трансляции его визита в подразделение специального назначения немецкой армии. Выступление Шольца, транслировавшееся телеканалом Phoenix, заняло всего около полторы минуты. Политик в очередной раз подчеркнул необходимость способствовать тому, чтобы Германия была обороноспособной и "никто не напал на нашу страну". Также он похвалил военнослужащих подразделения специального назначения. Затем канцлер, несмотря на прозвучавший со стороны журналиста вопрос о первых результатах по расследованию утечки разговора высокопоставленных офицеров, покинул пульт и ушел. "Вас тоже, наверное, несколько удивила краткость выступления", - заявил ведущий телеканала приглашенному в эфир эксперту. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html
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353
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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост.
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в мире, германия, олаф шольц, украина, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Олаф Шольц, Украина, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Шольц при посещении бундесвера проигнорировал вопрос об утечке переговоров

Шольц при посещении бундесвера не стал говорить об утечке переговоров военных

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц при первом посещении бундесвера после перехвата разговора офицеров не стал обсуждать утечку и отвечать на вопросы журналистов, ограничившись очень коротким выступлением, как следует из трансляции его визита в подразделение специального назначения немецкой армии.
Выступление Шольца, транслировавшееся телеканалом Phoenix, заняло всего около полторы минуты. Политик в очередной раз подчеркнул необходимость способствовать тому, чтобы Германия была обороноспособной и "никто не напал на нашу страну". Также он похвалил военнослужащих подразделения специального назначения. Затем канцлер, несмотря на прозвучавший со стороны журналиста вопрос о первых результатах по расследованию утечки разговора высокопоставленных офицеров, покинул пульт и ушел.
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"Вас тоже, наверное, несколько удивила краткость выступления", - заявил ведущий телеканала приглашенному в эфир эксперту.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияОлаф ШольцУкраинаМаргарита СимоньянРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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