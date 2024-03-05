https://ria.ru/20240305/germaniya-1931277597.html

Шольц при посещении бундесвера проигнорировал вопрос об утечке переговоров

Шольц при посещении бундесвера проигнорировал вопрос об утечке переговоров - РИА Новости, 05.03.2024

Шольц при посещении бундесвера проигнорировал вопрос об утечке переговоров

Канцлер Германии Олаф Шольц при первом посещении бундесвера после перехвата разговора офицеров не стал обсуждать утечку и отвечать на вопросы журналистов,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T17:31

2024-03-05T17:31

2024-03-05T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

германия

олаф шольц

украина

маргарита симоньян

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц при первом посещении бундесвера после перехвата разговора офицеров не стал обсуждать утечку и отвечать на вопросы журналистов, ограничившись очень коротким выступлением, как следует из трансляции его визита в подразделение специального назначения немецкой армии. Выступление Шольца, транслировавшееся телеканалом Phoenix, заняло всего около полторы минуты. Политик в очередной раз подчеркнул необходимость способствовать тому, чтобы Германия была обороноспособной и "никто не напал на нашу страну". Также он похвалил военнослужащих подразделения специального назначения. Затем канцлер, несмотря на прозвучавший со стороны журналиста вопрос о первых результатах по расследованию утечки разговора высокопоставленных офицеров, покинул пульт и ушел. "Вас тоже, наверное, несколько удивила краткость выступления", - заявил ведущий телеканала приглашенному в эфир эксперту. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931039007.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

германия

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-05T17:31 true PT16M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, олаф шольц, украина, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост