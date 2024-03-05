Шольц при посещении бундесвера проигнорировал вопрос об утечке переговоров
Шольц при посещении бундесвера не стал говорить об утечке переговоров военных
© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц при первом посещении бундесвера после перехвата разговора офицеров не стал обсуждать утечку и отвечать на вопросы журналистов, ограничившись очень коротким выступлением, как следует из трансляции его визита в подразделение специального назначения немецкой армии.
Выступление Шольца, транслировавшееся телеканалом Phoenix, заняло всего около полторы минуты. Политик в очередной раз подчеркнул необходимость способствовать тому, чтобы Германия была обороноспособной и "никто не напал на нашу страну". Также он похвалил военнослужащих подразделения специального назначения. Затем канцлер, несмотря на прозвучавший со стороны журналиста вопрос о первых результатах по расследованию утечки разговора высокопоставленных офицеров, покинул пульт и ушел.
"Вас тоже, наверное, несколько удивила краткость выступления", - заявил ведущий телеканала приглашенному в эфир эксперту.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.