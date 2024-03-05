https://ria.ru/20240305/germaniya-1931176549.html

СМИ: утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии

СМИ: утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии - РИА Новости, 05.03.2024

СМИ: утечка переговоров военных вскрыла главный страх Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus Украине, так как боится ответа Кремля, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T12:05

2024-03-05T12:05

2024-03-05T12:05

в мире

германия

украина

олаф шольц

маргарита симоньян

борис писториус

вооруженные силы украины

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не хочет поставлять ракеты Taurus Украине, так как боится ответа Кремля, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung."В Берлине не исключают, что ВСУ, будучи загнанными в угол, способны даже ударить по Москве. Вот здесь наши стратеги вспоминают часто столь охотно замалчиваемый факт того, что у русских есть ракеты "Искандер" с ядерными боеголовками, размещенные в Калининграде — и что они достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москвы", — напоминает автор статьи.Так, для канцлера ФРГ Олафа Шольца не столь критичен вопрос обслуживания ракет Taurus, с которыми, как он утверждает, могут справиться лишь немецкие солдаты, он хочет именно сохранить контроль над целями, которые ВСУ хотят поразить немецкими ракетами, сообщается в статье.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы четырех высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину и атаку на Крымский мост. При этом они пытались найти способ не перейти "красные линии", чтобы Германия не стала очевидным участником конфликта.Шольц неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь в Москве". По его словам, для обеспечения контроля за применением ракет необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, а это исключено.По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, на записи офицеры обсуждали только различные сценарии событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи Taurus Киеву.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240305/germaniya-1931142295.html

https://ria.ru/20240304/sholts-1930938919.html

https://ria.ru/20240305/taurus-1931126591.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, маргарита симоньян, борис писториус, вооруженные силы украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост