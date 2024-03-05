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В США рассказали, как Германия вывела из себя НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
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09:25 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/germaniya-1931142295.html
В США рассказали, как Германия вывела из себя НАТО
В США рассказали, как Германия вывела из себя НАТО - РИА Новости, 05.03.2024
В США рассказали, как Германия вывела из себя НАТО
Скандал с утечкой разговора офицеров Вооруженных сил Германии возродил раскол между ФРГ и союзниками по поводу поставок новых вооружений Киеву, сообщает... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T09:25
2024-03-05T09:25
в мире
германия
киев
украина
маргарита симоньян
борис писториус
нато
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Скандал с утечкой разговора офицеров Вооруженных сил Германии возродил раскол между ФРГ и союзниками по поводу поставок новых вооружений Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО."Страны НАТО выразили обеспокоенность пренебрежительным отношением к вопросам безопасности, которое привело к утечке", — пишет издание.Так, представитель одной из стран-членов обвинил ФРГ в непрофессионализме и заявил, что такое можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктаж по безопасности, но не от военных чиновников. Другой заявил, что не удивлен упущением Германии.Инцидент с утечкой вызвал, в частности, раздражение французов и британцев, рассказали Bloomberg.В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы четырех высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину и атаку на Крымский мост. При этом они пытались найти способ не перейти "красные линии", чтобы Германия не стала очевидным участником конфликта.Шольц неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь в Москве". По его словам, для обеспечения контроля за применением ракет необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, а это исключено.По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, на записи офицеры обсуждали только различные сценарии событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи Taurus Киеву.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240305/utechka-1931141710.html
https://ria.ru/20240304/sholts-1930938919.html
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в мире, германия, киев, украина, маргарита симоньян, борис писториус, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Киев, Украина, Маргарита Симоньян, Борис Писториус, НАТО, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В США рассказали, как Германия вывела из себя НАТО

Bloomberg: утечка переговоров привела к расколу между Германией и союзниками

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Скандал с утечкой разговора офицеров Вооруженных сил Германии возродил раскол между ФРГ и союзниками по поводу поставок новых вооружений Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО.
"Страны НАТО выразили обеспокоенность пренебрежительным отношением к вопросам безопасности, которое привело к утечке", — пишет издание.
Военнослужащие армии Германии - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
СМИ назвали утечку записи разговора военных ФРГ информацией без цензуры
Вчера, 09:22
Так, представитель одной из стран-членов обвинил ФРГ в непрофессионализме и заявил, что такое можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктаж по безопасности, но не от военных чиновников. Другой заявил, что не удивлен упущением Германии.
Инцидент с утечкой вызвал, в частности, раздражение французов и британцев, рассказали Bloomberg.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Шольцу напомнили давнее обещание, данное России Германией
4 марта, 10:41
В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы четырех высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможную отправку ракет Taurus на Украину и атаку на Крымский мост. При этом они пытались найти способ не перейти "красные линии", чтобы Германия не стала очевидным участником конфликта.
Шольц неоднократно заявлял, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь в Москве". По его словам, для обеспечения контроля за применением ракет необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, а это исключено.
По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, на записи офицеры обсуждали только различные сценарии событий, а не планы, их разговор не означает "зеленого света" для передачи Taurus Киеву.
Ракета Taurus KEPD-350 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Шольц объяснил, почему выступает против поставок Taurus Украине
4 марта, 15:27
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
 
В миреГерманияКиевУкраинаМаргарита СимоньянБорис ПисториусНАТОРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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