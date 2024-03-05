https://ria.ru/20240305/gaza-1931205919.html

ВОЗ назвала ситуацию с продовольствием в Газе критической

ВОЗ назвала ситуацию с продовольствием в Газе критической - РИА Новости, 05.03.2024

ВОЗ назвала ситуацию с продовольствием в Газе критической

Официально говорить о голоде в Газе пока невозможно, но ухудшение продовольственной ситуации за такой короткий промежуток времени беспрецедентно, заявил на... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:39

2024-03-05T13:39

2024-03-05T13:39

израиль

юар

женева (город)

тедрос адханом гебрейесус

оон

воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ЖЕНЕВА, 5 мар - РИА Новости. Официально говорить о голоде в Газе пока невозможно, но ухудшение продовольственной ситуации за такой короткий промежуток времени беспрецедентно, заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн. Накануне глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что десять детей умерли от голода в педиатрической больнице Камаль Адван на севере Газы. "Нет, пока ещё невозможно официально объявить, что в Газе голод, это технический вопрос. Это не меняет того факта, что ситуация с продовольствием критическая, что тем более удивительно, если вспомнить, что в анклаве, который производил всевозможные продукты, никогда не было проблем с продовольствием. Скорость, с которой ситуация ухудшилась за такой короткий промежуток времени, беспрецедентна", - сказал он. В феврале в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорилось, что Израиль запретил 51% гуманитарных миссий, запланированных в северной части сектора Газа с 1 января, и 25% в южных районах сектора Газа, которые требуют координации с Армией Израиля (ЦАХАЛ). Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 55-й сессии Совета по правам человека заявил, что всем жителям Газы грозит неминуемый голод, и почти все они пьют зараженную воду, Израиль использует голод как оружие в Газе. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.

https://ria.ru/20240304/gaza-1931076140.html

https://ria.ru/20240304/konflikt-1931104362.html

израиль

юар

женева (город)

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израиль, юар, женева (город), тедрос адханом гебрейесус, оон, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире