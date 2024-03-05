https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931304633.html
Приднестровский депутат назвал решение КС по Гагаузии торжеством правосудия
Приднестровский депутат назвал решение КС по Гагаузии торжеством правосудия - РИА Новости, 05.03.2024
Приднестровский депутат назвал решение КС по Гагаузии торжеством правосудия
Решение Конституционного суда Молдавии о неконституционности поправок в налоговый кодекс республики, предусматривающих сокращение финансирования Гагаузской... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:03
2024-03-05T19:03
2024-03-05T19:03
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ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии о неконституционности поправок в налоговый кодекс республики, предусматривающих сокращение финансирования Гагаузской автономии из госбюджета, является торжеством правосудия и здравого смысла, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Конституционный суд Молдавии 5 марта отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными. "Налицо торжество правосудия и здравого смысла. Что это значит? Возможно, перед нами реакция судейского сообщества на беспрецедентное давление со стороны правящего режима Молдовы на Гагаузию", - сказал Сафонов. Депутат также отметил, что власть Молдавии тогда приняла это решение для банкротства Гагаузии с целью последующего лишения автономии полномочий или вовсе её упразднения. По его словам, ликвидация Гагаузии призвана облегчить включение Молдавии в состав Румынии. "Кишиневские политики могут использовать решение Конституционного суда Молдовы для попыток отколоть Гагаузию от Приднестровья. Этим шагом власть может внести некий разлад. Сейчас, как известно, Комрат и Тирасполь фактически сообща борются против националистической диктатуры Молдовы… Гагаузию от ПМР не отколоть. Тем более что башкан Гагаузии Евгения Гуцул находится с визитом в России – стране, союзной и Приднестровью, и Гагаузии", - отметил Сафонов. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240305/gagauziya-1931248810.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, гагаузия, румыния, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Румыния, Евгения Гуцул
Приднестровский депутат назвал решение КС по Гагаузии торжеством правосудия
Депутат ПМР Сафонов назвал решение КС по Гагаузии торжеством правосудия
ТИРАСПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии о неконституционности поправок в налоговый кодекс республики, предусматривающих сокращение финансирования Гагаузской автономии из госбюджета, является торжеством правосудия и здравого смысла, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Конституционный суд Молдавии 5 марта отменил поправки в законодательство, предусматривающие сокращение финансирования Гагаузской автономии из республиканского бюджета, признав их неконституционными.
Гуцул прокомментировала решение КС Молдавии об отмене поправок по Гагаузии
"Налицо торжество правосудия и здравого смысла. Что это значит? Возможно, перед нами реакция судейского сообщества на беспрецедентное давление со стороны правящего режима Молдовы на Гагаузию", - сказал Сафонов.
Депутат также отметил, что власть Молдавии тогда приняла это решение для банкротства Гагаузии с целью последующего лишения автономии полномочий или вовсе её упразднения. По его словам, ликвидация Гагаузии призвана облегчить включение Молдавии в состав Румынии
. "Кишиневские политики могут использовать решение Конституционного суда Молдовы для попыток отколоть Гагаузию от Приднестровья. Этим шагом власть может внести некий разлад. Сейчас, как известно, Комрат и Тирасполь
фактически сообща борются против националистической диктатуры Молдовы… Гагаузию от ПМР не отколоть. Тем более что башкан Гагаузии Евгения Гуцул
находится с визитом в России
– стране, союзной и Приднестровью, и Гагаузии", - отметил Сафонов.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
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После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР
. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева
решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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