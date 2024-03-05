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Лидер АдГ призвал отправить главу немецкого минобороны в отставку

Лидер АдГ призвал отправить главу немецкого минобороны в отставку - РИА Новости, 05.03.2024

Лидер АдГ призвал отправить главу немецкого минобороны в отставку

Лидер парламентской фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал отправить главу минобороны ФРГ Бориса Писториуса в отставку после его отказа РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:48

2024-03-05T18:48

2024-03-05T18:48

в мире

германия

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борис писториус

тино крупалла

маргарита симоньян

нато

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Лидер парламентской фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал отправить главу минобороны ФРГ Бориса Писториуса в отставку после его отказа уволить офицеров, разговор которых был перехвачен российской стороной. Ранее Писториус сообщил, что подписал во вторник утром указ о дисциплинарной доследственной проверке участников разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост с применением крылатых ракет Taurus. При этом министр заявил, что на данный момент в повестке нет "персональных последствий", добавив, что, если не выяснится чего-то худшего, то он не позволит своим "лучшим офицерам" стать жертвами российских "игр". По мнению Крупаллы, тем самым Писториус "признал", что для него были приемлемы размышления насчет возможной атаки при помощи Taurus. "И это несмотря на то, что федеральный канцлер и Бундестаг отвергли эту поставку. Это допускает две интерпретации: либо Писториус проводит политику эскалации в отношении России по собственной инициативе и вопреки полномочиям канцлера… Либо он является пешкой ведущих держав НАТО. В обоих случаях канцлер должен обратиться к федеральному президенту с просьбой уволить министра", - заявил Крупалла. Его цитату приводит пресс-служба фракции АдГ. Политик добавил, что действия Писториуса "ставят под угрозу безопасность Германии". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-05T18:48 true PT16M45S

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