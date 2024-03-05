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Артюхов оценил проведение Всемирного фестиваля молодежи

Артюхов оценил проведение Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 05.03.2024

Артюхов оценил проведение Всемирного фестиваля молодежи

Глава комиссии Госсовета РФ по молодежной политике Дмитрий Артюхов дал самую высокую оценку проведению Всемирного фестиваля молодежи с точки зрения реализации... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:53

2024-03-05T18:53

2024-03-05T18:53

россия

дмитрий артюхов

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Глава комиссии Госсовета РФ по молодежной политике Дмитрий Артюхов дал самую высокую оценку проведению Всемирного фестиваля молодежи с точки зрения реализации молодежной политики в РФ, при этом отметил, что итоги ещё рано подводить. "Самые высокие оценки... Наверное, рано подводить итоги... ещё есть региональный этап. Там, когда уже все закончится, сможем подбить количество участников, собрать полную обратную связь, подумать, что можно усовершенствовать на будущее", - сказал Артюхов журналистам на вопрос о том, как он оценивает фестиваль с точки зрения реализации молодежной политики в РФ. По мнению Артюхова, именно по эмоциям участников можно оценивать проведение фестиваля, а они дают очень высокие оценки. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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2024

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россия, дмитрий артюхов, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество