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Российскую сельхозпродукцию поставляют в 150 стран
Российскую сельхозпродукцию поставляют в 150 стран - РИА Новости, 05.03.2024
Российскую сельхозпродукцию поставляют в 150 стран
Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T18:56
2024-03-05T18:56
2024-03-05T19:01
россия
экономика
владимир путин
ставропольский край
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса."Где-то примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности. И рынок расширяется", - сказал президент на встрече.Путин добавил, что рынок расширяется не только из-за количества производимой продукции, но и из-за ее качества.
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россия, экономика, владимир путин, ставропольский край
Россия, Экономика, Владимир Путин, Ставропольский край
Российскую сельхозпродукцию поставляют в 150 стран
Путин: сельхозпродукцию из РФ поставляют в 150 стран, несмотря на сложности
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник прилетел в Ставропольский край
, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса.
"Где-то примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности. И рынок расширяется", - сказал президент на встрече.
Путин добавил, что рынок расширяется не только из-за количества производимой продукции, но и из-за ее качества.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой