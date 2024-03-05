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Российскую сельхозпродукцию поставляют в 150 стран

Российскую сельхозпродукцию поставляют в 150 стран - РИА Новости, 05.03.2024

Российскую сельхозпродукцию поставляют в 150 стран

Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T18:56

2024-03-05T18:56

2024-03-05T19:01

россия

экономика

владимир путин

ставропольский край

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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар — РИА Новости. Продукция сельхозпредприятий РФ направляется в 150 стран мира, несмотря на все сложности, рынок расширяется, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник прилетел в Ставропольский край, в ходе рабочей поездки он проводит встречу с представителями агропромышленного комплекса."Где-то примерно в 150 стран мира направляется продукция наших сельхозпредприятий, несмотря ни на какие создаваемые нам внешние сложности. И рынок расширяется", - сказал президент на встрече.Путин добавил, что рынок расширяется не только из-за количества производимой продукции, но и из-за ее качества.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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россия, экономика, владимир путин, ставропольский край