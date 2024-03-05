https://ria.ru/20240305/eda-1931310210.html

Путин пошутил о еде будущего

Путин пошутил о еде будущего - РИА Новости, 05.03.2024

Путин пошутил о еде будущего

Президент России Владимир Путин пошутил, что некоторые люди за рубежом говорят, что "мотыльки и червячки" станут едой будущего, а в то же самое время в России... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:24

2024-03-05T19:24

2024-03-05T19:24

россия

владимир путин

общество

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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что некоторые люди за рубежом говорят, что "мотыльки и червячки" станут едой будущего, а в то же самое время в России эта работа касается хлебобулочных и кондитерских изделий. Глава государства во вторник в ходе поездки на Ставрополье по видеосвязи принял участие в открытии новых производственных объектов. Он обратил внимание на табло позади одного из выступающих с надписью "еда будущего". "У нас где-то партнеры за рубежом, когда говорят про еду будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков. А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий, да, так я понимаю?", - спросил Путин. Президенту сказали, что так и есть, завод занимается производством здорового питания.

https://ria.ru/20240305/chipsy-1931302380.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество