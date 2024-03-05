https://ria.ru/20240305/eda-1931310210.html
Путин пошутил о еде будущего
Путин пошутил о еде будущего - РИА Новости, 05.03.2024
Путин пошутил о еде будущего
Президент России Владимир Путин пошутил, что некоторые люди за рубежом говорят, что "мотыльки и червячки" станут едой будущего, а в то же самое время в России... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:24
2024-03-05T19:24
2024-03-05T19:24
россия
владимир путин
общество
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ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что некоторые люди за рубежом говорят, что "мотыльки и червячки" станут едой будущего, а в то же самое время в России эта работа касается хлебобулочных и кондитерских изделий. Глава государства во вторник в ходе поездки на Ставрополье по видеосвязи принял участие в открытии новых производственных объектов. Он обратил внимание на табло позади одного из выступающих с надписью "еда будущего". "У нас где-то партнеры за рубежом, когда говорят про еду будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков. А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий, да, так я понимаю?", - спросил Путин. Президенту сказали, что так и есть, завод занимается производством здорового питания.
https://ria.ru/20240305/chipsy-1931302380.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин пошутил о еде будущего
Путин: за рубежом, говоря о еде будущего, всегда показывают мотыльков и червей
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пошутил, что некоторые люди за рубежом говорят, что "мотыльки и червячки" станут едой будущего, а в то же самое время в России эта работа касается хлебобулочных и кондитерских изделий.
Глава государства во вторник в ходе поездки на Ставрополье по видеосвязи принял участие в открытии новых производственных объектов. Он обратил внимание на табло позади одного из выступающих с надписью "еда будущего".
"У нас где-то партнеры за рубежом, когда говорят про еду будущего, все каких-то мотыльков показывают, червячков. А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий, да, так я понимаю?", - спросил Путин. Президенту сказали, что так и есть, завод занимается производством здорового питания.
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