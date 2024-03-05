https://ria.ru/20240305/dizel-1931312360.html

Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев

Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев - РИА Новости, 05.03.2024

Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев

Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T19:45

2024-03-05T19:45

2024-03-05T20:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897774754_247:656:2722:2048_1920x0_80_0_0_087b9620d53fb46fd9db8dd44138fd7e.jpg

СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев."На самом деле, это министерство должно просто мне сказать, можете не сомневаться, я поддержу любое решение, я подчеркиваю это, и мои коллеги из нефтяного энергетического сектора это знают. Любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ. Оно, конечно, должно быть сбалансированным, оно не должно убивать курицу, которая несет золотые яйца", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса в ходе обсуждения вопросов, связанных с дизельным топливом.Он добавил, что одним из таких секторов является энергетика."Просто эти решения должны быть приняты своевременно. В прошлом году действительно сложилась какая-то дурацкая ситуация. Дмитрий Николаевич докладывал, когда вам приходилось ездить, сейчас об этом тоже сказали, из одного региона в другой. Чушь какая-то, но тем не менее. Но якобы связано это было с тем, что вовремя какие-то регионы чего-то не сделали с их поставщиками и так далее. Надеюсь, в этом году этого не будет. Дмитрий Николаевич, держите, пожалуйста, это на контроле. Если вы увидите, что что-то происходит опять из ряда вон выходящее, сбои какие-то есть, просто своевременно. Я с председателем правительства говорил на эту тему. Там инструменты понятны, что нужно сделать ясно, нужно только своевременно принимать решения", - подчеркнул Путин.По его словам, для этого нужно, чтобы министерство контролировало реалии, которые происходят на рынке."А вот можете не сомневаться, это одна из ключевых задач страны – обеспечить себя достойным урожаем. Не только по зерну, но и по другим видам сельхозпродукции, по кормам и так далее. Даже не сомневайтесь. Любое решение будет поддержано. Вопрос только, чтобы оно было вовремя инициировано. Вот и все", - заключил Путин.

https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)