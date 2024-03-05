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Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев - РИА Новости, 05.03.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
19:45 05.03.2024 (обновлено: 20:01 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/dizel-1931312360.html
Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев
Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев - РИА Новости, 05.03.2024
Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев
Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:45
2024-03-05T20:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев."На самом деле, это министерство должно просто мне сказать, можете не сомневаться, я поддержу любое решение, я подчеркиваю это, и мои коллеги из нефтяного энергетического сектора это знают. Любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ. Оно, конечно, должно быть сбалансированным, оно не должно убивать курицу, которая несет золотые яйца", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса в ходе обсуждения вопросов, связанных с дизельным топливом.Он добавил, что одним из таких секторов является энергетика."Просто эти решения должны быть приняты своевременно. В прошлом году действительно сложилась какая-то дурацкая ситуация. Дмитрий Николаевич докладывал, когда вам приходилось ездить, сейчас об этом тоже сказали, из одного региона в другой. Чушь какая-то, но тем не менее. Но якобы связано это было с тем, что вовремя какие-то регионы чего-то не сделали с их поставщиками и так далее. Надеюсь, в этом году этого не будет. Дмитрий Николаевич, держите, пожалуйста, это на контроле. Если вы увидите, что что-то происходит опять из ряда вон выходящее, сбои какие-то есть, просто своевременно. Я с председателем правительства говорил на эту тему. Там инструменты понятны, что нужно сделать ясно, нужно только своевременно принимать решения", - подчеркнул Путин.По его словам, для этого нужно, чтобы министерство контролировало реалии, которые происходят на рынке."А вот можете не сомневаться, это одна из ключевых задач страны – обеспечить себя достойным урожаем. Не только по зерну, но и по другим видам сельхозпродукции, по кормам и так далее. Даже не сомневайтесь. Любое решение будет поддержано. Вопрос только, чтобы оно было вовремя инициировано. Вот и все", - заключил Путин.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев

Путин поручил министру Патрушеву контролировать цены на дизель для аграриев

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев.
"На самом деле, это министерство должно просто мне сказать, можете не сомневаться, я поддержу любое решение, я подчеркиваю это, и мои коллеги из нефтяного энергетического сектора это знают. Любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ. Оно, конечно, должно быть сбалансированным, оно не должно убивать курицу, которая несет золотые яйца", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса в ходе обсуждения вопросов, связанных с дизельным топливом.
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Он добавил, что одним из таких секторов является энергетика.
"Просто эти решения должны быть приняты своевременно. В прошлом году действительно сложилась какая-то дурацкая ситуация. Дмитрий Николаевич докладывал, когда вам приходилось ездить, сейчас об этом тоже сказали, из одного региона в другой. Чушь какая-то, но тем не менее. Но якобы связано это было с тем, что вовремя какие-то регионы чего-то не сделали с их поставщиками и так далее. Надеюсь, в этом году этого не будет. Дмитрий Николаевич, держите, пожалуйста, это на контроле. Если вы увидите, что что-то происходит опять из ряда вон выходящее, сбои какие-то есть, просто своевременно. Я с председателем правительства говорил на эту тему. Там инструменты понятны, что нужно сделать ясно, нужно только своевременно принимать решения", - подчеркнул Путин.
По его словам, для этого нужно, чтобы министерство контролировало реалии, которые происходят на рынке.
"А вот можете не сомневаться, это одна из ключевых задач страны – обеспечить себя достойным урожаем. Не только по зерну, но и по другим видам сельхозпродукции, по кормам и так далее. Даже не сомневайтесь. Любое решение будет поддержано. Вопрос только, чтобы оно было вовремя инициировано. Вот и все", - заключил Путин.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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