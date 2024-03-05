https://ria.ru/20240305/dizel-1931312360.html
Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев
Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев - РИА Новости, 05.03.2024
Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев
Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:45
2024-03-05T19:45
2024-03-05T20:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев."На самом деле, это министерство должно просто мне сказать, можете не сомневаться, я поддержу любое решение, я подчеркиваю это, и мои коллеги из нефтяного энергетического сектора это знают. Любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ. Оно, конечно, должно быть сбалансированным, оно не должно убивать курицу, которая несет золотые яйца", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса в ходе обсуждения вопросов, связанных с дизельным топливом.Он добавил, что одним из таких секторов является энергетика."Просто эти решения должны быть приняты своевременно. В прошлом году действительно сложилась какая-то дурацкая ситуация. Дмитрий Николаевич докладывал, когда вам приходилось ездить, сейчас об этом тоже сказали, из одного региона в другой. Чушь какая-то, но тем не менее. Но якобы связано это было с тем, что вовремя какие-то регионы чего-то не сделали с их поставщиками и так далее. Надеюсь, в этом году этого не будет. Дмитрий Николаевич, держите, пожалуйста, это на контроле. Если вы увидите, что что-то происходит опять из ряда вон выходящее, сбои какие-то есть, просто своевременно. Я с председателем правительства говорил на эту тему. Там инструменты понятны, что нужно сделать ясно, нужно только своевременно принимать решения", - подчеркнул Путин.По его словам, для этого нужно, чтобы министерство контролировало реалии, которые происходят на рынке."А вот можете не сомневаться, это одна из ключевых задач страны – обеспечить себя достойным урожаем. Не только по зерну, но и по другим видам сельхозпродукции, по кормам и так далее. Даже не сомневайтесь. Любое решение будет поддержано. Вопрос только, чтобы оно было вовремя инициировано. Вот и все", - заключил Путин.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин поручил Минсельхозу контролировать цены на дизель для аграриев
Путин поручил министру Патрушеву контролировать цены на дизель для аграриев
СОЛНЕЧНОДОЛЬСК (Ставропольский край), 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев.
"На самом деле, это министерство должно просто мне сказать, можете не сомневаться, я поддержу любое решение, я подчеркиваю это, и мои коллеги из нефтяного энергетического сектора это знают. Любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ. Оно, конечно, должно быть сбалансированным, оно не должно убивать курицу, которая несет золотые яйца", - сказал Путин на встрече с представителями агропромышленного комплекса в ходе обсуждения вопросов, связанных с дизельным топливом.
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Он добавил, что одним из таких секторов является энергетика.
"Просто эти решения должны быть приняты своевременно. В прошлом году действительно сложилась какая-то дурацкая ситуация. Дмитрий Николаевич докладывал, когда вам приходилось ездить, сейчас об этом тоже сказали, из одного региона в другой. Чушь какая-то, но тем не менее. Но якобы связано это было с тем, что вовремя какие-то регионы чего-то не сделали с их поставщиками и так далее. Надеюсь, в этом году этого не будет. Дмитрий Николаевич, держите, пожалуйста, это на контроле. Если вы увидите, что что-то происходит опять из ряда вон выходящее, сбои какие-то есть, просто своевременно. Я с председателем правительства говорил на эту тему. Там инструменты понятны, что нужно сделать ясно, нужно только своевременно принимать решения", - подчеркнул Путин.
По его словам, для этого нужно, чтобы министерство контролировало реалии, которые происходят на рынке.
"А вот можете не сомневаться, это одна из ключевых задач страны – обеспечить себя достойным урожаем. Не только по зерну, но и по другим видам сельхозпродукции, по кормам и так далее. Даже не сомневайтесь. Любое решение будет поддержано. Вопрос только, чтобы оно было вовремя инициировано. Вот и все", - заключил Путин.