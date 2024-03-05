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В Казани завели уголовное дело после падения глыбы снега на ребенка - РИА Новости, 05.03.2024
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20:28 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/delo-1931319687.html
В Казани завели уголовное дело после падения глыбы снега на ребенка
В Казани завели уголовное дело после падения глыбы снега на ребенка - РИА Новости, 05.03.2024
В Казани завели уголовное дело после падения глыбы снега на ребенка
Снежная глыба сошла с крыши дома на 14-летнего мальчика в Казани, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщает... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:28
2024-03-05T20:28
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Снежная глыба сошла с крыши дома на 14-летнего мальчика в Казани, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Днем 5 марта на улице Ахунова города Казани на проходившего по тротуару 14-летнего мальчика с крыши многоэтажного дома сошла снежная масса. Ребенок был доставлен в больницу, где у него диагностирован ушиб мягких тканей головы", - говорится в сообщении. Отмечается, что после оказания медицинской помощи мальчик был отпущен домой. После происшествия следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240131/led-1924592706.html
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Казани завели уголовное дело после падения глыбы снега на ребенка

СК: в Казани завели уголовное дело после падения глыбы снега на ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Снежная глыба сошла с крыши дома на 14-летнего мальчика в Казани, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Днем 5 марта на улице Ахунова города Казани на проходившего по тротуару 14-летнего мальчика с крыши многоэтажного дома сошла снежная масса. Ребенок был доставлен в больницу, где у него диагностирован ушиб мягких тканей головы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что после оказания медицинской помощи мальчик был отпущен домой.
После происшествия следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияКазаньРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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