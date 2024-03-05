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В Казани завели уголовное дело после падения глыбы снега на ребенка

В Казани завели уголовное дело после падения глыбы снега на ребенка - РИА Новости, 05.03.2024

В Казани завели уголовное дело после падения глыбы снега на ребенка

Снежная глыба сошла с крыши дома на 14-летнего мальчика в Казани, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщает... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:28

2024-03-05T20:28

2024-03-05T20:28

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казань

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 5 мар - РИА Новости. Снежная глыба сошла с крыши дома на 14-летнего мальчика в Казани, возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "Днем 5 марта на улице Ахунова города Казани на проходившего по тротуару 14-летнего мальчика с крыши многоэтажного дома сошла снежная масса. Ребенок был доставлен в больницу, где у него диагностирован ушиб мягких тканей головы", - говорится в сообщении. Отмечается, что после оказания медицинской помощи мальчик был отпущен домой. После происшествия следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240131/led-1924592706.html

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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф)