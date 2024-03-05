https://ria.ru/20240305/chempionat-1931243042.html
РЖД пригласили иностранцев принять участие в чемпионате профессионалов
РЖД пригласили иностранцев принять участие в чемпионате профессионалов - РИА Новости, 05.03.2024
РЖД пригласили иностранцев принять участие в чемпионате профессионалов
РЖД приглашают иностранцев принять участие в российском чемпионате железнодорожных профессионалов, сообщил первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T15:50
2024-03-05T15:50
2024-03-05T15:50
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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. РЖД приглашают иностранцев принять участие в российском чемпионате железнодорожных профессионалов, сообщил первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев. РЖД в рамках Всемирного фестиваля молодёжи провели виртуальное путешествие на поезде от Москвы до Владивостока. Один из участников мероприятия сказал, что он Пабло из Испании и представляет компанию Talgo. Он рассказал, что в их стране нет крупных подобных чемпионату РЖД мероприятий, но они в компании готовятся организовать своеобразные Олимпийские игры для сварщиков, потому что считают, что профессия сварщика очень важна в сфере железнодорожного транспорта. "Нам только остается пригласить вас к нам поучаствовать в этом чемпионате, и мы с удовольствием примем участие и в вашем соревновании сварщиков", - ответил Кобзев. Участник фестиваля поблагодарил первого замглавы РЖД и согласился: "Конечно, спасибо большое". "И я обращаюсь ко всем присутствующим иностранным делегациям: добро пожаловать в Россию, на наш чемпионат железнодорожных профессионалов", - добавил Кобзев. РЖД с 2020 года проводят корпоративные чемпионаты профессионального мастерства. Его цель - популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Чемпионаты помогают развивать в компании культуру профессионализма и движение рационализаторства, повышать престиж рабочих специальностей. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html
https://ria.ru/20240302/gimn-1930675793.html
https://ria.ru/20240303/kirienko-1930831447.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, москва, владивосток, ржд, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Россия, Москва, Владивосток, РЖД, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
РЖД пригласили иностранцев принять участие в чемпионате профессионалов
Кобзев: РЖД пригласили иностранцев принять участие в чемпионате профессионалов