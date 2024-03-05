Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране - РИА Новости, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
20:31 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/biznes-1931320305.html
Эксперт: бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране
Эксперт: бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране - РИА Новости, 05.03.2024
Эксперт: бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране
Российский бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране, он не только ищет новые формы взаимодействия с сотрудниками, но и активно работает с... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T20:31
2024-03-05T20:31
твой бизнес
твой бизнес – новости
технологии
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927768714_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_3fc78b28503b12ae6b2b1d82f59315ab.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране, он не только ищет новые формы взаимодействия с сотрудниками, но и активно работает с представителями всех возрастных групп, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере управления персоналом, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян. "Объем рынка рабочей силы резко уменьшился в стране в результате демографической ситуации. В связи с чем перед бизнесом стоят две задачи. Во-первых, придумывать новые формы взаимодействия со своими сотрудниками, чтобы удерживать их. Во-вторых, искать людей вне рынка", - сказала она на полях круглого стола "Вызовы и тренды рынка труда для бизнеса и HR в 2024 году". По ее словам, снизить текучку кадров, удержать сотрудников можно, "качественно повышая корпоративную культуру". Речь в данном случае, заметила эксперт, идет об отношениях внутри коллектива, различных социальных активностях, вовлеченности, поддержке людей, когда они комфортно чувствуют себя, когда им хочется возвращаться на свое рабочее место. Что касается поиска людей вне рынка, то, по словам собеседницы агентства, "бизнес активно работает не только с теми, кто достиг предпенсионного и пенсионного возраста, чего еще недавно не было, но и работает даже с детскими садами". "Компании, которые планируют персонал на ближайшие 10-20 лет, инвестируют деньги в то, чтобы общаться с подрастающим поколением, ориентировать их по профессиям. Ведь проблема, что ребята растут и у них нет понимания, какие профессии востребованы", - заключила эксперт.
https://ria.ru/20240305/tekhnologii-1931043436.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927768714_341:213:2719:1997_1920x0_80_0_0_e8371a8b7fa3670de8c6672b1c22b743.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, технологии, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Технологии, Бизнес

Эксперт: бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране

© iStock.com / skynesherВстреча для предпринимателей
Встреча для предпринимателей - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© iStock.com / skynesher
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране, он не только ищет новые формы взаимодействия с сотрудниками, но и активно работает с представителями всех возрастных групп, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере управления персоналом, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян.
"Объем рынка рабочей силы резко уменьшился в стране в результате демографической ситуации. В связи с чем перед бизнесом стоят две задачи. Во-первых, придумывать новые формы взаимодействия со своими сотрудниками, чтобы удерживать их. Во-вторых, искать людей вне рынка", - сказала она на полях круглого стола "Вызовы и тренды рынка труда для бизнеса и HR в 2024 году".
По ее словам, снизить текучку кадров, удержать сотрудников можно, "качественно повышая корпоративную культуру". Речь в данном случае, заметила эксперт, идет об отношениях внутри коллектива, различных социальных активностях, вовлеченности, поддержке людей, когда они комфортно чувствуют себя, когда им хочется возвращаться на свое рабочее место.
Что касается поиска людей вне рынка, то, по словам собеседницы агентства, "бизнес активно работает не только с теми, кто достиг предпенсионного и пенсионного возраста, чего еще недавно не было, но и работает даже с детскими садами".
"Компании, которые планируют персонал на ближайшие 10-20 лет, инвестируют деньги в то, чтобы общаться с подрастающим поколением, ориентировать их по профессиям. Ведь проблема, что ребята растут и у них нет понимания, какие профессии востребованы", - заключила эксперт.
Мужчина подписывает документы в отделении банка - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей по льготной госпрограмме
Вчера, 09:40
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиТехнологииБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала