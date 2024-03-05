https://ria.ru/20240305/biznes-1931320305.html

Эксперт: бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране

Эксперт: бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране - РИА Новости, 05.03.2024

Эксперт: бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране

Российский бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране, он не только ищет новые формы взаимодействия с сотрудниками, но и активно работает с... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T20:31

2024-03-05T20:31

2024-03-05T20:31

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российский бизнес адаптируется к изменившемуся рынку труда в стране, он не только ищет новые формы взаимодействия с сотрудниками, но и активно работает с представителями всех возрастных групп, заявила РИА Новости международный эксперт в сфере управления персоналом, основатель и руководитель WOW GROUP Гоар Ананян. "Объем рынка рабочей силы резко уменьшился в стране в результате демографической ситуации. В связи с чем перед бизнесом стоят две задачи. Во-первых, придумывать новые формы взаимодействия со своими сотрудниками, чтобы удерживать их. Во-вторых, искать людей вне рынка", - сказала она на полях круглого стола "Вызовы и тренды рынка труда для бизнеса и HR в 2024 году". По ее словам, снизить текучку кадров, удержать сотрудников можно, "качественно повышая корпоративную культуру". Речь в данном случае, заметила эксперт, идет об отношениях внутри коллектива, различных социальных активностях, вовлеченности, поддержке людей, когда они комфортно чувствуют себя, когда им хочется возвращаться на свое рабочее место. Что касается поиска людей вне рынка, то, по словам собеседницы агентства, "бизнес активно работает не только с теми, кто достиг предпенсионного и пенсионного возраста, чего еще недавно не было, но и работает даже с детскими садами". "Компании, которые планируют персонал на ближайшие 10-20 лет, инвестируют деньги в то, чтобы общаться с подрастающим поколением, ориентировать их по профессиям. Ведь проблема, что ребята растут и у них нет понимания, какие профессии востребованы", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20240305/tekhnologii-1931043436.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, технологии, бизнес