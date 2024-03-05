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Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 05.03.2024
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью
За ночь системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T07:23
2024-03-05T07:23
2024-03-05T08:43
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безопасность
белгородская область
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. За ночь системы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением трех БПЛА самолетного типа по объектам на территории России", — говорится в релизе.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.С апреля 2022 года в Белгородской области и других приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью
МО: силы ПВО ночью уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью