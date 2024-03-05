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В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета - РИА Новости, 05.03.2024
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02:55 05.03.2024
https://ria.ru/20240305/alyuminiy-1931122308.html
В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета
В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета - РИА Новости, 05.03.2024
В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета
Потенциальный запрет со стороны ЕС на импорт алюминия из России приведет к острой борьбе между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T02:55
2024-03-05T02:55
в мире
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ближний восток
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Потенциальный запрет со стороны ЕС на импорт алюминия из России приведет к острой борьбе между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке, сообщает новостное агентство Reuters.&quot;Европейским и американским покупателям придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если ЕС введет запрет на ввоз металла из России&quot;, — указано в материале.По оценке Reuters, дефицит алюминия в ЕС после запрета на российский импорт составит около 500 тысяч тонн. Даже восстановление собственного производства и новые сделки на Ближнем Востоке не смогут полностью заместить поставки из России.По оценке агентства, рост цен на цветной металл будет сравним с крупным кризисом 2018 года, когда США ввели санкции против компании "РУСАЛ". Стремительное подорожание алюминия усугубит непростое положение западных компаний в сфере транспорта, строительства и производства упаковок, добавили журналисты. Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз в феврале отказался включать запрет на импорт российского алюминия в очередной пакет санкций. По данным издания, против антироссийской меры выступили промышленные страны Европы, такие, как Италия. Однако в Reuters, в свою очередь, подчеркнули, что запрет может стать частью будущих санкционных пакетов Евросоюза.Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов ранее рассказал РИА Новости, что полный запрет ЕС на импорт российского алюминия допустим, однако европейским металлургам, зависимым от высоких цен на электроэнергию, он едва ли поможет заметно нарастить производство.После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, россия, ближний восток, сша, евросоюз, русал
В мире, Россия, Ближний Восток, США, Евросоюз, Русал
В Британии предупредили о "войне" на Западе из-за антироссийского запрета

Reuters: ЕС придется бороться с США за алюминий в случае запрета на импорт из РФ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий литейном цехе Хакасского алюминиевого завода
Рабочий литейном цехе Хакасского алюминиевого завода - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий литейном цехе Хакасского алюминиевого завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Потенциальный запрет со стороны ЕС на импорт алюминия из России приведет к острой борьбе между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке, сообщает новостное агентство Reuters.
«

"Европейским и американским покупателям придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если ЕС введет запрет на ввоз металла из России", — указано в материале.

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По оценке Reuters, дефицит алюминия в ЕС после запрета на российский импорт составит около 500 тысяч тонн. Даже восстановление собственного производства и новые сделки на Ближнем Востоке не смогут полностью заместить поставки из России.
По оценке агентства, рост цен на цветной металл будет сравним с крупным кризисом 2018 года, когда США ввели санкции против компании "РУСАЛ". Стремительное подорожание алюминия усугубит непростое положение западных компаний в сфере транспорта, строительства и производства упаковок, добавили журналисты.
Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз в феврале отказался включать запрет на импорт российского алюминия в очередной пакет санкций. По данным издания, против антироссийской меры выступили промышленные страны Европы, такие, как Италия. Однако в Reuters, в свою очередь, подчеркнули, что запрет может стать частью будущих санкционных пакетов Евросоюза.
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После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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