https://ria.ru/20240305/aktivy-1931311825.html
ЕС планирует заработать 15 миллиардов евро на российских активах
ЕС планирует заработать 15 миллиардов евро на российских активах - РИА Новости, 05.03.2024
ЕС планирует заработать 15 миллиардов евро на российских активах
ЕС планирует заработать 15 миллиардов евро на замороженных российских активах, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T19:40
2024-03-05T19:40
2024-03-05T20:55
россия
дидье рейндерс
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
g7
euroclear
украина
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БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. ЕС планирует заработать 15 миллиардов евро на замороженных российских активах, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Брюсселе.По его словам, сейчас в Евросоюзе находится около 208 миллиардов заблокированных российских суверенных средств."Рассчитываем в предстоящие недели <...> достичь соглашения об использовании этих средств. Мы уже подсчитали, что можно приблизительно получить доход на 15 миллиардов евро до 2027 года, но это будет зависеть от процентной ставки и дивидендов, которые будут выплачены на эти суммы", — уточнил чиновник.Кроме того, в ЕС заморожены около 27 миллиардов евро частных активов, принадлежащих бизнесменам и юрлицам, внесенным в санкционный список. В Брюсселе хотят добиться конфискации этих средств по судебным решениям, отметил Рейндерс.Он также напомнил, что ранее Евросоюз принял решение об унификации правил наказаний за попытки обхода ограничительных мер, за которым может последовать конфискация частных активов.После начала спецоперации на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023-го компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине.В середине февраля Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от замороженных резервов для использования в интересах бывшей советской республики. В нем говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций Евросоюза. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах. Помимо этого, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. По данным издания, поддерживающая киевский режим коалиция потребует от Москвы погасить этот долг, а при отказе наложит арест на заблокированные резервы.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.
https://ria.ru/20240229/konfiskatsiya-1930118336.html
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https://ria.ru/20240226/aktivy-1929481249.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дидье рейндерс, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии, g7, euroclear, украина
Россия, Дидье Рейндерс, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России, G7, Euroclear, Украина
ЕС планирует заработать 15 миллиардов евро на российских активах
ЕС планирует заработать 15 млрд евро на замороженных активах РФ до 2027 года
БРЮССЕЛЬ, 5 мар — РИА Новости. ЕС планирует заработать 15 миллиардов евро на замороженных российских активах, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, сейчас в Евросоюзе находится около 208 миллиардов заблокированных российских суверенных средств.
Западу опасно конфисковать российские активы, заявил экс-член совета МВФ
"Рассчитываем в предстоящие недели <...> достичь соглашения об использовании этих средств. Мы уже подсчитали, что можно приблизительно получить доход на 15 миллиардов евро до 2027 года, но это будет зависеть от процентной ставки и дивидендов, которые будут выплачены на эти суммы", — уточнил чиновник.
Кроме того, в ЕС заморожены около 27 миллиардов евро частных активов, принадлежащих бизнесменам и юрлицам, внесенным в санкционный список. В Брюсселе хотят добиться конфискации этих средств по судебным решениям, отметил Рейндерс.
Он также напомнил, что ранее Евросоюз принял решение об унификации правил наказаний за попытки обхода ограничительных мер, за которым может последовать конфискация частных активов.
Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться
После начала спецоперации на Украине Европейский союз и страны G7
заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС — в основном на счетах бельгийской Euroclear
. В октябре 2023-го компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия
предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине.
В середине февраля Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от замороженных резервов для использования в интересах бывшей советской республики. В нем говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций Евросоюза. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.
Минфин планирует запустить обмен замороженными активами для россиян
Помимо этого, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. По данным издания, поддерживающая киевский режим коалиция потребует от Москвы погасить этот долг, а при отказе наложит арест на заблокированные резервы.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.