https://ria.ru/20240305/abort-1931207158.html

В России пресекли нелегальную продажу препаратов для абортов в интернете

В России пресекли нелегальную продажу препаратов для абортов в интернете - РИА Новости, 05.03.2024

В России пресекли нелегальную продажу препаратов для абортов в интернете

Нелегальная продажа в интернете противозачаточных препаратов, которые продавали под видом БАДов, пресечена, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T13:50

2024-03-05T13:50

2024-03-05T15:52

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ozon

wildberries

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нелегальная продажа в интернете противозачаточных препаратов, которые продавали под видом БАДов, пресечена, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. "В связи с обнаружением факта реализации под видом БАДов противозаточных лекарственных средств "Левоноргестрел" и "Квинестрол" на страницах маркетплейсов, Росздравнадзор незамедлительно проинформировал торговые онлайн-площадки о недопустимости продажи данных препаратов",- говорится в сообщении. Маркетплейсы Ozon и Wildberries оперативно оповестили Росздравнадзор о блокировке незаконных продаж "Левоноргестрела" и "Квинестрола", уточнили в ведомстве. В свою очередь в Ozon сообщили агентству, что на площадке реализован многоуровневый механизм контроля: препараты допускаются в продажу только после проверки регистрационного удостоверения, при этом продавец должен иметь лицензию аптечной организации - ее тоже проверяют. БАДы попадают в продажу только после ручной проверки свидетельств о государственной регистрации."Товар с упоминанием противозачаточных препаратов мы оперативно скрыли и проведем дополнительную проверку, чтобы полностью исключить продажу противозачаточных средств в других категориях", - добавили в маркетплейсе.Кроме того, информацию о выявленных нарушениях Росздравнадзор направил в Роскомнадзор для блокировки нелегальных интернет-страниц. Росздравнадзор на постоянной основе ведёт мониторинг онлайн-продаж лекарственных средств. Благодаря этой деятельности на территории России уже заблокировано около 70 тысяч сайтов и интернет-страниц, незаконно торгующих фармпрепаратами, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240208/argentina-1926149646.html

https://ria.ru/20240205/premii-1925531380.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ozon, wildberries