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В России пресекли нелегальную продажу препаратов для абортов в интернете - РИА Новости, 05.03.2024
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13:50 05.03.2024 (обновлено: 15:52 05.03.2024)
https://ria.ru/20240305/abort-1931207158.html
В России пресекли нелегальную продажу препаратов для абортов в интернете
В России пресекли нелегальную продажу препаратов для абортов в интернете - РИА Новости, 05.03.2024
В России пресекли нелегальную продажу препаратов для абортов в интернете
Нелегальная продажа в интернете противозачаточных препаратов, которые продавали под видом БАДов, пресечена, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-05T13:50
2024-03-05T15:52
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ozon
wildberries
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нелегальная продажа в интернете противозачаточных препаратов, которые продавали под видом БАДов, пресечена, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. "В связи с обнаружением факта реализации под видом БАДов противозаточных лекарственных средств "Левоноргестрел" и "Квинестрол" на страницах маркетплейсов, Росздравнадзор незамедлительно проинформировал торговые онлайн-площадки о недопустимости продажи данных препаратов",- говорится в сообщении. Маркетплейсы Ozon и Wildberries оперативно оповестили Росздравнадзор о блокировке незаконных продаж "Левоноргестрела" и "Квинестрола", уточнили в ведомстве. В свою очередь в Ozon сообщили агентству, что на площадке реализован многоуровневый механизм контроля: препараты допускаются в продажу только после проверки регистрационного удостоверения, при этом продавец должен иметь лицензию аптечной организации - ее тоже проверяют. БАДы попадают в продажу только после ручной проверки свидетельств о государственной регистрации."Товар с упоминанием противозачаточных препаратов мы оперативно скрыли и проведем дополнительную проверку, чтобы полностью исключить продажу противозачаточных средств в других категориях", - добавили в маркетплейсе.Кроме того, информацию о выявленных нарушениях Росздравнадзор направил в Роскомнадзор для блокировки нелегальных интернет-страниц. Росздравнадзор на постоянной основе ведёт мониторинг онлайн-продаж лекарственных средств. Благодаря этой деятельности на территории России уже заблокировано около 70 тысяч сайтов и интернет-страниц, незаконно торгующих фармпрепаратами, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240208/argentina-1926149646.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ozon, wildberries
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Ozon, Wildberries
В России пресекли нелегальную продажу препаратов для абортов в интернете

Росздравнадзор пресек нелегальную продажу препаратов для абортов в интернете

© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нелегальная продажа в интернете противозачаточных препаратов, которые продавали под видом БАДов, пресечена, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
«
"В связи с обнаружением факта реализации под видом БАДов противозаточных лекарственных средств "Левоноргестрел" и "Квинестрол" на страницах маркетплейсов, Росздравнадзор незамедлительно проинформировал торговые онлайн-площадки о недопустимости продажи данных препаратов",- говорится в сообщении.
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Маркетплейсы Ozon и Wildberries оперативно оповестили Росздравнадзор о блокировке незаконных продаж "Левоноргестрела" и "Квинестрола", уточнили в ведомстве.
В свою очередь в Ozon сообщили агентству, что на площадке реализован многоуровневый механизм контроля: препараты допускаются в продажу только после проверки регистрационного удостоверения, при этом продавец должен иметь лицензию аптечной организации - ее тоже проверяют. БАДы попадают в продажу только после ручной проверки свидетельств о государственной регистрации.
"Товар с упоминанием противозачаточных препаратов мы оперативно скрыли и проведем дополнительную проверку, чтобы полностью исключить продажу противозачаточных средств в других категориях", - добавили в маркетплейсе.
Кроме того, информацию о выявленных нарушениях Росздравнадзор направил в Роскомнадзор для блокировки нелегальных интернет-страниц.
Росздравнадзор на постоянной основе ведёт мониторинг онлайн-продаж лекарственных средств. Благодаря этой деятельности на территории России уже заблокировано около 70 тысяч сайтов и интернет-страниц, незаконно торгующих фармпрепаратами, отметили в пресс-службе.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)OzonWildberries
 
 
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