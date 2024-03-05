https://ria.ru/20240305/abkhaziya-1931240513.html

МИД Абхазии заявил, что не хочет конфликта с Грузией, но не исключил его

МИД Абхазии заявил, что не хочет конфликта с Грузией, но не исключил его - РИА Новости, 05.03.2024

МИД Абхазии заявил, что не хочет конфликта с Грузией, но не исключил его

Абхазия не хочет конфликта с Грузией, но в случае возвращения грузинских радикалов, сражающихся на стороне Киева, возможны разные сценарии, заявил глава... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-05T15:40

2024-03-05T15:40

2024-03-05T16:49

в мире

абхазия

грузия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 5 мар - РИА Новости. Абхазия не хочет конфликта с Грузией, но в случае возвращения грузинских радикалов, сражающихся на стороне Киева, возможны разные сценарии, заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба.Отвечая на вопрос РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи, министр сказал, что Абхазия регулярно получает различные сигналы от грузинской стороны, на тему Абхазии высказывается и руководство Украины. Кроме того, Владимир Зеленский призывал к "восстановлению территориальной целостности Грузии", напомнил Ардзинба."Мы не хотим войны. Мы надеемся и на то, что грузинская сторона войны не хочет. Но мы видим, что различные бандитские радикальные формирования сражаются на стороне неонацистов на Украине, например. В случае их возвращения могут быть разные сценарии", - сказал глава МИД республики. При этом он подтвердил настрой Абхазии на нормальные отношения, мир и развитие.В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что больше всего наемников на Украине из Польши, на втором месте - США, потом - Грузия.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь, а РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.

https://ria.ru/20240206/abkhaziya-1925646796.html

https://ria.ru/20231109/abkhaziya-1908376131.html

абхазия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, абхазия, грузия, всемирный фестиваль молодежи — 2024