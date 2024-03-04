https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1930927570.html

В Алма-Ате произошло сильное землетрясение

В Алма-Ате произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 04.03.2024

В Алма-Ате произошло сильное землетрясение

В городе Алма-Ата в Казахстане произошло сильное землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T09:39

2024-03-04T09:39

2024-03-04T10:47

в мире

алма-ата

казахстан

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АЛМА-АТА, 4 мар — РИА Новости. В городе Алма-Ата в Казахстане произошло сильное землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. Утром местные жители ощутили сильные толчки. Сразу сработала сирена оповещения, люди высыпали на улицу. Как отмечает корреспондент, на телефон жителям Алма-Аты пришло оповещение о землетрясении.По информации МЧС Казахстана, подземные толчки зарегистрировали в 11:22 по алматинскому времени (9:22 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к югу от Алма-Аты на глубине десять километров. Магнитуда составила 6,1.В самой Алма-Ате и области ощущались толчки в пять баллов, в Жетысуской области (Талдыкорган) — два балла, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240303/zemletryasenie-1930881039.html

алма-ата

казахстан

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Люди покидают здания в Алматы из-за землетрясения В городе Алма-Ата в Казахстане произошло сильное землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. Утром местные жители ощутили сильные толчки. Сразу сработала сирена оповещения, люди высыпали на улицу. Как отмечает корреспондент, на телефон жителям Алма-Аты пришло оповещение о землетрясении магнитудой 5,2. 2024-03-04T09:39 true PT0M35S

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в мире, алма-ата, казахстан