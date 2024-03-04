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В Алма-Ате произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 04.03.2024
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09:39 04.03.2024 (обновлено: 10:47 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/zemletryasenie-1930927570.html
В Алма-Ате произошло сильное землетрясение
В Алма-Ате произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 04.03.2024
В Алма-Ате произошло сильное землетрясение
В городе Алма-Ата в Казахстане произошло сильное землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:39
2024-03-04T10:47
в мире
алма-ата
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АЛМА-АТА, 4 мар — РИА Новости. В городе Алма-Ата в Казахстане произошло сильное землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. Утром местные жители ощутили сильные толчки. Сразу сработала сирена оповещения, люди высыпали на улицу. Как отмечает корреспондент, на телефон жителям Алма-Аты пришло оповещение о землетрясении.По информации МЧС Казахстана, подземные толчки зарегистрировали в 11:22 по алматинскому времени (9:22 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к югу от Алма-Аты на глубине десять километров. Магнитуда составила 6,1.В самой Алма-Ате и области ощущались толчки в пять баллов, в Жетысуской области (Талдыкорган) — два балла, добавили в ведомстве.
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Люди покидают здания в Алматы из-за землетрясения
В городе Алма-Ата в Казахстане произошло сильное землетрясение, передает корреспондент РИА Новости. Утром местные жители ощутили сильные толчки. Сразу сработала сирена оповещения, люди высыпали на улицу. Как отмечает корреспондент, на телефон жителям Алма-Аты пришло оповещение о землетрясении магнитудой 5,2.
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в мире, алма-ата, казахстан
В мире, Алма-Ата, Казахстан
В Алма-Ате произошло сильное землетрясение

Вблизи Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,1

Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 4 мар — РИА Новости. В городе Алма-Ата в Казахстане произошло сильное землетрясение, передает корреспондент РИА Новости.
Утром местные жители ощутили сильные толчки. Сразу сработала сирена оповещения, люди высыпали на улицу.
Как отмечает корреспондент, на телефон жителям Алма-Аты пришло оповещение о землетрясении.
По информации МЧС Казахстана, подземные толчки зарегистрировали в 11:22 по алматинскому времени (9:22 мск). Эпицентр располагался в 31 километре к югу от Алма-Аты на глубине десять километров. Магнитуда составила 6,1.
В самой Алма-Ате и области ощущались толчки в пять баллов, в Жетысуской области (Талдыкорган) — два балла, добавили в ведомстве.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
На юге Тихого океана произошло землетрясение
Вчера, 20:09
 
В миреАлма-АтаКазахстан
 
 
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