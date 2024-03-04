Образовательные ИТ-активности для молодежи прошли на выставке "Россия"

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Холдинг Т1 в павильоне "Умные финансы" на Международной выставке-форуме "Россия" провел образовательную программу для молодежи, в ходе которой можно было получить информацию о востребованных ИТ-профессиях, пройти консультации HR-специалистов и узнать, как защитить себя от кибермошенников, сообщает пресс-служба компании."На рынке сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров. ИТ-компании стремятся этого не допустить, ведь сильные специалисты – залог конкурентоспособности и перспективного развития. Уже сейчас необходимо думать о будущем и формировать резерв потенциальных талантливых кандидатов. Их нужно развивать буквально со школьной скамьи. Одна из ключевых целей Холдинга Т1 – укрепление кадрового потенциала страны, популяризация профильного образования и продвижение российской инженерной школы", — отметила заместитель генерального директора Холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова, слова которой приводятся в сообщении.Она добавила, что насыщенная и общедоступная программа Холдинга Т1 на выставке-форуме "Россия" — часть большой стратегии по привлечению талантов в ИТ, возможность рассказать максимально широкой аудитории о значении “цифры” в нашей жизни и о людях, которые создают эти технологии в нашей стране."Развлекательно-образовательная форма позволяет лучше погрузиться в профессию, увидеть ее изнутри — это интересный опыт, который может вдохновить участников лекций и игр на дальнейшее развитие в профессии", — считает Колесникова.В павильоне была представлена обширная лекционная и игровая программа для школьников и студентов. Участники узнали о таких профессиях, как аналитик, разработчик, тестировщик, исследователь от лица представителей этих направлений. Кроме того, гости стенда могли пройти тест на профориентацию и получить консультацию от специалистов по кадрам, в игровой форме узнать о том, каково это — быть руководителем ИТ-компании, а также попробовать себя в роли ИТ-разработчиков и специалистов в области кибербезопасности.
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Холдинг Т1 в павильоне "Умные финансы" на Международной выставке-форуме "Россия" провел образовательную программу для молодежи, в ходе которой можно было получить информацию о востребованных ИТ-профессиях, пройти консультации HR-специалистов и узнать, как защитить себя от кибермошенников, сообщает пресс-служба компании.
"На рынке сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров. ИТ-компании стремятся этого не допустить, ведь сильные специалисты – залог конкурентоспособности и перспективного развития. Уже сейчас необходимо думать о будущем и формировать резерв потенциальных талантливых кандидатов. Их нужно развивать буквально со школьной скамьи. Одна из ключевых целей Холдинга Т1 – укрепление кадрового потенциала страны, популяризация профильного образования и продвижение российской инженерной школы", — отметила заместитель генерального директора Холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова, слова которой приводятся в сообщении.
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Она добавила, что насыщенная и общедоступная программа Холдинга Т1 на выставке-форуме "Россия" — часть большой стратегии по привлечению талантов в ИТ, возможность рассказать максимально широкой аудитории о значении “цифры” в нашей жизни и о людях, которые создают эти технологии в нашей стране.
"Развлекательно-образовательная форма позволяет лучше погрузиться в профессию, увидеть ее изнутри — это интересный опыт, который может вдохновить участников лекций и игр на дальнейшее развитие в профессии", — считает Колесникова.
В павильоне была представлена обширная лекционная и игровая программа для школьников и студентов. Участники узнали о таких профессиях, как аналитик, разработчик, тестировщик, исследователь от лица представителей этих направлений. Кроме того, гости стенда могли пройти тест на профориентацию и получить консультацию от специалистов по кадрам, в игровой форме узнать о том, каково это — быть руководителем ИТ-компании, а также попробовать себя в роли ИТ-разработчиков и специалистов в области кибербезопасности.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
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