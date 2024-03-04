https://ria.ru/20240304/vystavka-1930927953.html

Образовательные ИТ-активности для молодежи прошли на выставке "Россия"

Образовательные ИТ-активности для молодежи прошли на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.03.2024

Образовательные ИТ-активности для молодежи прошли на выставке "Россия"

Холдинг Т1 в павильоне "Умные финансы" на Международной выставке-форуме "Россия" провел образовательную программу для молодежи, в ходе которой можно было... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:19

2024-03-04T11:19

2024-03-04T11:19

выставка-форум "россия"

технологии

вднх

выставка-форум "россия"

наука

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Холдинг Т1 в павильоне "Умные финансы" на Международной выставке-форуме "Россия" провел образовательную программу для молодежи, в ходе которой можно было получить информацию о востребованных ИТ-профессиях, пройти консультации HR-специалистов и узнать, как защитить себя от кибермошенников, сообщает пресс-служба компании."На рынке сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров. ИТ-компании стремятся этого не допустить, ведь сильные специалисты – залог конкурентоспособности и перспективного развития. Уже сейчас необходимо думать о будущем и формировать резерв потенциальных талантливых кандидатов. Их нужно развивать буквально со школьной скамьи. Одна из ключевых целей Холдинга Т1 – укрепление кадрового потенциала страны, популяризация профильного образования и продвижение российской инженерной школы", — отметила заместитель генерального директора Холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова, слова которой приводятся в сообщении.Она добавила, что насыщенная и общедоступная программа Холдинга Т1 на выставке-форуме "Россия" — часть большой стратегии по привлечению талантов в ИТ, возможность рассказать максимально широкой аудитории о значении “цифры” в нашей жизни и о людях, которые создают эти технологии в нашей стране."Развлекательно-образовательная форма позволяет лучше погрузиться в профессию, увидеть ее изнутри — это интересный опыт, который может вдохновить участников лекций и игр на дальнейшее развитие в профессии", — считает Колесникова.В павильоне была представлена обширная лекционная и игровая программа для школьников и студентов. Участники узнали о таких профессиях, как аналитик, разработчик, тестировщик, исследователь от лица представителей этих направлений. Кроме того, гости стенда могли пройти тест на профориентацию и получить консультацию от специалистов по кадрам, в игровой форме узнать о том, каково это — быть руководителем ИТ-компании, а также попробовать себя в роли ИТ-разработчиков и специалистов в области кибербезопасности.

https://ria.ru/20240220/olimpiada-1928568606.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, вднх, выставка-форум "россия", наука