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Образовательные ИТ-активности для молодежи прошли на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
11:19 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/vystavka-1930927953.html
Образовательные ИТ-активности для молодежи прошли на выставке "Россия"
Образовательные ИТ-активности для молодежи прошли на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.03.2024
Образовательные ИТ-активности для молодежи прошли на выставке "Россия"
Холдинг Т1 в павильоне "Умные финансы" на Международной выставке-форуме "Россия" провел образовательную программу для молодежи, в ходе которой можно было... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:19
2024-03-04T11:19
выставка-форум "россия"
технологии
вднх
выставка-форум "россия"
наука
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Холдинг Т1 в павильоне "Умные финансы" на Международной выставке-форуме "Россия" провел образовательную программу для молодежи, в ходе которой можно было получить информацию о востребованных ИТ-профессиях, пройти консультации HR-специалистов и узнать, как защитить себя от кибермошенников, сообщает пресс-служба компании."На рынке сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров. ИТ-компании стремятся этого не допустить, ведь сильные специалисты – залог конкурентоспособности и перспективного развития. Уже сейчас необходимо думать о будущем и формировать резерв потенциальных талантливых кандидатов. Их нужно развивать буквально со школьной скамьи. Одна из ключевых целей Холдинга Т1 – укрепление кадрового потенциала страны, популяризация профильного образования и продвижение российской инженерной школы", — отметила заместитель генерального директора Холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова, слова которой приводятся в сообщении.Она добавила, что насыщенная и общедоступная программа Холдинга Т1 на выставке-форуме "Россия" — часть большой стратегии по привлечению талантов в ИТ, возможность рассказать максимально широкой аудитории о значении “цифры” в нашей жизни и о людях, которые создают эти технологии в нашей стране."Развлекательно-образовательная форма позволяет лучше погрузиться в профессию, увидеть ее изнутри — это интересный опыт, который может вдохновить участников лекций и игр на дальнейшее развитие в профессии", — считает Колесникова.В павильоне была представлена обширная лекционная и игровая программа для школьников и студентов. Участники узнали о таких профессиях, как аналитик, разработчик, тестировщик, исследователь от лица представителей этих направлений. Кроме того, гости стенда могли пройти тест на профориентацию и получить консультацию от специалистов по кадрам, в игровой форме узнать о том, каково это — быть руководителем ИТ-компании, а также попробовать себя в роли ИТ-разработчиков и специалистов в области кибербезопасности.
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технологии, вднх, выставка-форум "россия", наука
Выставка-форум "Россия", Технологии, ВДНХ, Выставка-форум "Россия", Наука

Образовательные ИТ-активности для молодежи прошли на выставке "Россия"

© Фото : пресс-служба Холдинга Т1Образовательная программа для молодежи в павильоне "Умные финансы" на Международной выставке-форуме "Россия"
Образовательная программа для молодежи в павильоне Умные финансы на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : пресс-служба Холдинга Т1
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Холдинг Т1 в павильоне "Умные финансы" на Международной выставке-форуме "Россия" провел образовательную программу для молодежи, в ходе которой можно было получить информацию о востребованных ИТ-профессиях, пройти консультации HR-специалистов и узнать, как защитить себя от кибермошенников, сообщает пресс-служба компании.
"На рынке сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров. ИТ-компании стремятся этого не допустить, ведь сильные специалисты – залог конкурентоспособности и перспективного развития. Уже сейчас необходимо думать о будущем и формировать резерв потенциальных талантливых кандидатов. Их нужно развивать буквально со школьной скамьи. Одна из ключевых целей Холдинга Т1 – укрепление кадрового потенциала страны, популяризация профильного образования и продвижение российской инженерной школы", — отметила заместитель генерального директора Холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова, слова которой приводятся в сообщении.
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Она добавила, что насыщенная и общедоступная программа Холдинга Т1 на выставке-форуме "Россия" — часть большой стратегии по привлечению талантов в ИТ, возможность рассказать максимально широкой аудитории о значении “цифры” в нашей жизни и о людях, которые создают эти технологии в нашей стране.
"Развлекательно-образовательная форма позволяет лучше погрузиться в профессию, увидеть ее изнутри — это интересный опыт, который может вдохновить участников лекций и игр на дальнейшее развитие в профессии", — считает Колесникова.
В павильоне была представлена обширная лекционная и игровая программа для школьников и студентов. Участники узнали о таких профессиях, как аналитик, разработчик, тестировщик, исследователь от лица представителей этих направлений. Кроме того, гости стенда могли пройти тест на профориентацию и получить консультацию от специалистов по кадрам, в игровой форме узнать о том, каково это — быть руководителем ИТ-компании, а также попробовать себя в роли ИТ-разработчиков и специалистов в области кибербезопасности.
Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

Выступление Театра танца и костюма Эдегей

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

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Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

Открытый разговор о важном Есть такая профессия - Родину защищать

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

Торжественное открытие Дня детской цифровой безопасности

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

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4 из 15
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Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

Премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак на Международной выставке-форуме Россия

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

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Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

Свадьба в традициях Белгородской области, представленная театральным коллективом

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

Разговоры о важном с Яной Чуриковой, павильон №34 Российский космос: создавая будущее

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

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Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

Солисты балета Большого театра Ани Туразашвили и Александр Волчков

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Артемьев на презентации Международного фестиваля кино о космосе Циолковский

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Посетитель в капсуле с роботом

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

Демонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
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Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

Специальный показ фильма Русский реактор и встреча с автором Александром Залдастановым

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

Павильон №46 Энергия жизни

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
 
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