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Отряд Союзного государства поможет построить центр в Брестской крепости - РИА Новости, 04.03.2024
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16:29 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/tsentr-1931052806.html
Отряд Союзного государства поможет построить центр в Брестской крепости
Отряд Союзного государства поможет построить центр в Брестской крепости - РИА Новости, 04.03.2024
Отряд Союзного государства поможет построить центр в Брестской крепости
Первый студенческий отряд Союзного государства будет работать на строительстве республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:29
2024-03-04T16:29
россия
белоруссия
владимир путин
госдума рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
донецкая народная республика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Первый студенческий отряд Союзного государства будет работать на строительстве республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Киселев. "В этом году появится первый отряд Союзного государства, который будет работать на строительстве республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости", - сказал он на полях Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что Российские студенческие отряды (РСО) вместе с Белорусским республиканским союзом молодёжи на площадке фестиваля инициируют создание первого студенческого отряда Союзного государства. По мнению Киселева, это тоже послужит развитию новых проектов для молодёжи и установлению дружеского контакта. "В декабре 2023 исполнилось 25 лет с момента создания Союзного государства, год юбилейный для наших стран. Было бы символично в этом году учредить и создать первый студенческий отряд Союзного государства, куда вошли бы ребята из Белоруссии и России. На основе конкурсного отбора мы определим самых достойных бойцов", - отметил депутат. По словам Киселева, Российские студенческие отряды уже много лет сотрудничают со студенческими отрядами Республики Беларусь. Российские участники движения работают на строительных проектах на территории республики, выезжают туда для совместного участия в патриотических и социальных акциях, сказал он. По словам парламентария, в 2024 году Российские студенческие отряды совместно с РЖД, "Росатомом" и "Камаз" организуют международные трудовые проекты, об этом представители РСО договорились на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сириусе. "Всемирный фестиваль молодёжи становится мировой площадкой по объединению молодых людей. Это именно та самая практическая дипломатия в действии, когда молодёжь будет устанавливать деловые связи, заводить дружбу, показывать свою открытость, гостеприимство нашей страны", – рассказал Киселев. Он отметил, что планируется заключить соглашение с главой ДНР Денисом Пушилиным о развитии студотрядов. При этом депутат отметил, что отряды РСО примут участие в восстановлении Мариуполя второй год подряд. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240217/professii-1927951548.html
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россия, белоруссия, владимир путин, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", донецкая народная республика, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Госдума РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Донецкая Народная Республика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Отряд Союзного государства поможет построить центр в Брестской крепости

Киселев: отряд Союзного государства поможет построить центр в Брестской крепости

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Первый студенческий отряд Союзного государства будет работать на строительстве республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Киселев.
"В этом году появится первый отряд Союзного государства, который будет работать на строительстве республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости", - сказал он на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Он отметил, что Российские студенческие отряды (РСО) вместе с Белорусским республиканским союзом молодёжи на площадке фестиваля инициируют создание первого студенческого отряда Союзного государства. По мнению Киселева, это тоже послужит развитию новых проектов для молодёжи и установлению дружеского контакта.
"В декабре 2023 исполнилось 25 лет с момента создания Союзного государства, год юбилейный для наших стран. Было бы символично в этом году учредить и создать первый студенческий отряд Союзного государства, куда вошли бы ребята из Белоруссии и России. На основе конкурсного отбора мы определим самых достойных бойцов", - отметил депутат.
По словам Киселева, Российские студенческие отряды уже много лет сотрудничают со студенческими отрядами Республики Беларусь. Российские участники движения работают на строительных проектах на территории республики, выезжают туда для совместного участия в патриотических и социальных акциях, сказал он.
Подростки - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В России создадут перечень рекомендуемых профессий для подростков
17 февраля, 14:18
По словам парламентария, в 2024 году Российские студенческие отряды совместно с РЖД, "Росатомом" и "Камаз" организуют международные трудовые проекты, об этом представители РСО договорились на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сириусе.
"Всемирный фестиваль молодёжи становится мировой площадкой по объединению молодых людей. Это именно та самая практическая дипломатия в действии, когда молодёжь будет устанавливать деловые связи, заводить дружбу, показывать свою открытость, гостеприимство нашей страны", – рассказал Киселев.
Он отметил, что планируется заключить соглашение с главой ДНР Денисом Пушилиным о развитии студотрядов. При этом депутат отметил, что отряды РСО примут участие в восстановлении Мариуполя второй год подряд.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Лавров осмотрел выставку МГИМО на Всемирном фестивале молодежи
Вчера, 13:25
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинГосдума РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Донецкая Народная РеспубликаВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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