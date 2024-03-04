Отряд Союзного государства поможет построить центр в Брестской крепости

СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Первый студенческий отряд Союзного государства будет работать на строительстве республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Киселев. "В этом году появится первый отряд Союзного государства, который будет работать на строительстве республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости", - сказал он на полях Всемирного фестиваля молодежи. Он отметил, что Российские студенческие отряды (РСО) вместе с Белорусским республиканским союзом молодёжи на площадке фестиваля инициируют создание первого студенческого отряда Союзного государства. По мнению Киселева, это тоже послужит развитию новых проектов для молодёжи и установлению дружеского контакта. "В декабре 2023 исполнилось 25 лет с момента создания Союзного государства, год юбилейный для наших стран. Было бы символично в этом году учредить и создать первый студенческий отряд Союзного государства, куда вошли бы ребята из Белоруссии и России. На основе конкурсного отбора мы определим самых достойных бойцов", - отметил депутат. По словам Киселева, Российские студенческие отряды уже много лет сотрудничают со студенческими отрядами Республики Беларусь. Российские участники движения работают на строительных проектах на территории республики, выезжают туда для совместного участия в патриотических и социальных акциях, сказал он. По словам парламентария, в 2024 году Российские студенческие отряды совместно с РЖД, "Росатомом" и "Камаз" организуют международные трудовые проекты, об этом представители РСО договорились на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сириусе. "Всемирный фестиваль молодёжи становится мировой площадкой по объединению молодых людей. Это именно та самая практическая дипломатия в действии, когда молодёжь будет устанавливать деловые связи, заводить дружбу, показывать свою открытость, гостеприимство нашей страны", – рассказал Киселев. Он отметил, что планируется заключить соглашение с главой ДНР Денисом Пушилиным о развитии студотрядов. При этом депутат отметил, что отряды РСО примут участие в восстановлении Мариуполя второй год подряд. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Первый студенческий отряд Союзного государства будет работать на строительстве республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости, сообщил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Киселев.
"В этом году появится первый отряд Союзного государства, который будет работать на строительстве республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости", - сказал он на полях Всемирного фестиваля молодежи.
Он отметил, что Российские студенческие отряды (РСО) вместе с Белорусским республиканским союзом молодёжи на площадке фестиваля инициируют создание первого студенческого отряда Союзного государства. По мнению Киселева, это тоже послужит развитию новых проектов для молодёжи и установлению дружеского контакта.
"В декабре 2023 исполнилось 25 лет с момента создания Союзного государства, год юбилейный для наших стран. Было бы символично в этом году учредить и создать первый студенческий отряд Союзного государства, куда вошли бы ребята из Белоруссии и России. На основе конкурсного отбора мы определим самых достойных бойцов", - отметил депутат.
По словам Киселева, Российские студенческие отряды уже много лет сотрудничают со студенческими отрядами Республики Беларусь. Российские участники движения работают на строительных проектах на территории республики, выезжают туда для совместного участия в патриотических и социальных акциях, сказал он.
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По словам парламентария, в 2024 году Российские студенческие отряды совместно с РЖД, "Росатомом" и "Камаз" организуют международные трудовые проекты, об этом представители РСО договорились на Всемирном фестивале молодежи, который проходит в Сириусе.
"Всемирный фестиваль молодёжи становится мировой площадкой по объединению молодых людей. Это именно та самая практическая дипломатия в действии, когда молодёжь будет устанавливать деловые связи, заводить дружбу, показывать свою открытость, гостеприимство нашей страны", – рассказал Киселев.
Он отметил, что планируется заключить соглашение с главой ДНРДенисом Пушилиным о развитии студотрядов. При этом депутат отметил, что отряды РСО примут участие в восстановлении Мариуполя второй год подряд.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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