В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций
Правительство РФ утвердило перечень из шести экономически значимых организаций
Дом Правительства России. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
К ЭЗО относится российское хозяйственное общество, имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны. Перечень таких организаций формирует правительство. Для попадания в него они должны соответствовать одному или нескольким критериям — например, это может быть системно значимый банк или компания, группа которой имеет в штате более четырех тысяч сотрудников.
В этот список вошли:
- АО "АБ Холдинг" (структура, контролирующая Альфа-банк);
- ООО "ЮНС-Холдинг" (бенефициар "АльфаСтрахования");
- ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (российская холдинговая структура X5);
- АО "Акрон Групп" (входит в число основных акционеров "Акрон");
- ООО "Городской супермаркет" ("Азбука вкуса");
- ООО "Разрез Аршановский".
В начале сентября прошлого года в России вступил силу закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот документ наделяет контролирующих акционеров ЭЗО правами, которыми они не могут воспользоваться из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие зарубежным инвесторам из недружественных стран, и получать от них дивиденды.
Для этого уполномоченный орган исполнительной власти должен подать в Арбитражный суд обращение о приостановке корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении экономически значимой организации. В зависимости от направления деятельности компаниям следует обращаться в Минфин, Минпромторг или Минэнерго.