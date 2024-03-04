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В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций - РИА Новости, 04.03.2024
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18:01 04.03.2024 (обновлено: 21:25 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/pravitelstvo-1931076525.html
В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций
В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций - РИА Новости, 04.03.2024
В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций
Правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:01
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россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.В этот список вошли:В начале сентября прошлого года в России вступил силу закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот документ наделяет контролирующих акционеров ЭЗО правами, которыми они не могут воспользоваться из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие зарубежным инвесторам из недружественных стран, и получать от них дивиденды.Для этого уполномоченный орган исполнительной власти должен подать в Арбитражный суд обращение о приостановке корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении экономически значимой организации. В зависимости от направления деятельности компаниям следует обращаться в Минфин, Минпромторг или Минэнерго.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций

Правительство РФ утвердило перечень из шести экономически значимых организаций

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Дом Правительства России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

К ЭЗО относится российское хозяйственное общество, имеющее существенное значение для обеспечения экономического суверенитета и экономической безопасности страны. Перечень таких организаций формирует правительство. Для попадания в него они должны соответствовать одному или нескольким критериям — например, это может быть системно значимый банк или компания, группа которой имеет в штате более четырех тысяч сотрудников.

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В этот список вошли:
  • АО "АБ Холдинг" (структура, контролирующая Альфа-банк);
  • ООО "ЮНС-Холдинг" (бенефициар "АльфаСтрахования");
  • ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (российская холдинговая структура X5);
  • АО "Акрон Групп" (входит в число основных акционеров "Акрон");
  • ООО "Городской супермаркет" ("Азбука вкуса");
  • ООО "Разрез Аршановский".
В начале сентября прошлого года в России вступил силу закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот документ наделяет контролирующих акционеров ЭЗО правами, которыми они не могут воспользоваться из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие зарубежным инвесторам из недружественных стран, и получать от них дивиденды.
Для этого уполномоченный орган исполнительной власти должен подать в Арбитражный суд обращение о приостановке корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении экономически значимой организации. В зависимости от направления деятельности компаниям следует обращаться в Минфин, Минпромторг или Минэнерго.
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