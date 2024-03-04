https://ria.ru/20240304/pravitelstvo-1931076525.html

В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций

В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций - РИА Новости, 04.03.2024

В России утвердили перечень из шести экономически значимых организаций

Правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:01

2024-03-04T18:01

2024-03-04T21:25

россия

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Правительство утвердило перечень из шести экономически значимых организаций (ЭЗО), соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.В этот список вошли:В начале сентября прошлого года в России вступил силу закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Этот документ наделяет контролирующих акционеров ЭЗО правами, которыми они не могут воспользоваться из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли, принадлежащие зарубежным инвесторам из недружественных стран, и получать от них дивиденды.Для этого уполномоченный орган исполнительной власти должен подать в Арбитражный суд обращение о приостановке корпоративных прав иностранной холдинговой компании в отношении экономически значимой организации. В зависимости от направления деятельности компаниям следует обращаться в Минфин, Минпромторг или Минэнерго.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

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россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)