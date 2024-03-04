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Пожар вспыхнул в швейном цеху в пермской колонии
Пожар вспыхнул в швейном цеху в пермской колонии - РИА Новости, 04.03.2024
Пожар вспыхнул в швейном цеху в пермской колонии
Швейный цех загорелся на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в исправительной колонии в Чусовском районе Пермского края, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:59
2024-03-04T12:59
2024-03-04T13:04
происшествия
пермский край
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Швейный цех загорелся на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров в исправительной колонии в Чусовском районе Пермского края, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В исправительной колонии №37 в поселке Половинка Чусовского района горит здание швейного цеха", - сказал собеседник агентства.По его словам, общая площадь возгорания составляет порядка 1500 квадратных метров
https://ria.ru/20240304/pozhar-1930909136.html
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Пожар вспыхнул в швейном цеху в пермской колонии
Швейный цех загорелся в пермской колонии на 1,5 тысячи квадратных метров