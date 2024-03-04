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Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине
Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине - РИА Новости, 05.03.2024
Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине
Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в боевых действиях стало важным событием в развитии гиперзвукового оружия, пишет... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-04T22:52
2024-03-04T22:52
2024-03-05T00:41
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в боевых действиях стало важным событием в развитии гиперзвукового оружия, пишет Military Watch Magazine."Применение ракеты "Циркон" на Украине стало заметной вехой в революции гиперзвукового оружия", — говорится в материале.Отмечается, что впервые в истории произошло боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата. Такие планеры не только позволяют ракетам поражать цели на большом расстоянии и на значительно более высоких скоростях, но и могут маневрировать, что делает их более точными и гораздо более сложными для перехвата.Ранее в пятницу российский президент Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы задействовали новейший ударный комплекс морского базирования в боевых условиях.Ракета "Циркон" производится в реутовском НПО машиностроения. Она имеет дальность в тысячу километров и может развивать скорость в девять Махов.
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Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине
MWM назвал применение "Циркона" важным событием в развитии гиперзвукового оружия