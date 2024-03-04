https://ria.ru/20240304/oruzhie-1931111942.html

Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине

Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине - РИА Новости, 05.03.2024

Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине

Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в боевых действиях стало важным событием в развитии гиперзвукового оружия, пишет... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-04T22:52

2024-03-04T22:52

2024-03-05T00:41

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в боевых действиях стало важным событием в развитии гиперзвукового оружия, пишет Military Watch Magazine."Применение ракеты "Циркон" на Украине стало заметной вехой в революции гиперзвукового оружия", — говорится в материале.Отмечается, что впервые в истории произошло боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата. Такие планеры не только позволяют ракетам поражать цели на большом расстоянии и на значительно более высоких скоростях, но и могут маневрировать, что делает их более точными и гораздо более сложными для перехвата.Ранее в пятницу российский президент Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы задействовали новейший ударный комплекс морского базирования в боевых условиях.Ракета "Циркон" производится в реутовском НПО машиностроения. Она имеет дальность в тысячу километров и может развивать скорость в девять Махов.

https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html

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украина, владимир путин, нпо машиностроения, в мире, россия