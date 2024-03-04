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Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине - РИА Новости, 05.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 04.03.2024 (обновлено: 00:41 05.03.2024)
https://ria.ru/20240304/oruzhie-1931111942.html
Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине
Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине - РИА Новости, 05.03.2024
Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине
Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в боевых действиях стало важным событием в развитии гиперзвукового оружия, пишет... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-04T22:52
2024-03-05T00:41
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
нпо машиностроения
в мире
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в боевых действиях стало важным событием в развитии гиперзвукового оружия, пишет Military Watch Magazine."Применение ракеты "Циркон" на Украине стало заметной вехой в революции гиперзвукового оружия", — говорится в материале.Отмечается, что впервые в истории произошло боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата. Такие планеры не только позволяют ракетам поражать цели на большом расстоянии и на значительно более высоких скоростях, но и могут маневрировать, что делает их более точными и гораздо более сложными для перехвата.Ранее в пятницу российский президент Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы задействовали новейший ударный комплекс морского базирования в боевых условиях.Ракета "Циркон" производится в реутовском НПО машиностроения. Она имеет дальность в тысячу километров и может развивать скорость в девять Махов.
https://ria.ru/20240304/svo-1931090447.html
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украина, владимир путин, нпо машиностроения, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, НПО Машиностроения, В мире, Россия
Впервые в истории. В США забили тревогу из-за российского оружия на Украине

MWM назвал применение "Циркона" важным событием в развитии гиперзвукового оружия

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Применение ударного гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон" в боевых действиях стало важным событием в развитии гиперзвукового оружия, пишет Military Watch Magazine.
"Применение ракеты "Циркон" на Украине стало заметной вехой в революции гиперзвукового оружия", — говорится в материале.
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ Гиацинт-С в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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Отмечается, что впервые в истории произошло боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата. Такие планеры не только позволяют ракетам поражать цели на большом расстоянии и на значительно более высоких скоростях, но и могут маневрировать, что делает их более точными и гораздо более сложными для перехвата.
Ранее в пятницу российский президент Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы задействовали новейший ударный комплекс морского базирования в боевых условиях.
Ракета "Циркон" производится в реутовском НПО машиностроения. Она имеет дальность в тысячу километров и может развивать скорость в девять Махов.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинНПО МашиностроенияВ миреРоссия
 
 
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