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ВСУ обстреляли харьковское село, разрушен частный дом
ВСУ обстреляли харьковское село, разрушен частный дом - РИА Новости, 04.03.2024
ВСУ обстреляли харьковское село, разрушен частный дом
Украинская армия выпустила семь снарядов по харьковскому селу Лиман Второй, в результате обстрела разрушен один частный дом, сообщил глава администрации... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:37
2024-03-04T19:37
2024-03-04T19:37
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харьковская область
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происшествия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинская армия выпустила семь снарядов по харьковскому селу Лиман Второй, в результате обстрела разрушен один частный дом, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram-канале. "ВСУ выпустили семь снарядов по населенному пункту Лиман Второй. Пострадавших нет. В результате обстрела был разрушен частный дом", - сообщил Ганчев.Он отметил, что обстрел был хаотичный, скорее всего, украинские военные хотели запугать местных жителей. В январе в администрации Харьковской области заявляли, что под контролем РФ в Харьковской области находятся 35 населенных пунктов, где проживают около 2 тысяч человек, в том числе дети. По данным властей, практически все поселки подвергаются обстрелам со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли харьковское село, разрушен частный дом
Ганчев: ВСУ обстреляли харьковское село Лиман Второй, разрушен частный дом