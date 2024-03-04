https://ria.ru/20240304/obstrel-1930961516.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 04.03.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в понедельник утром несколько раз за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:30
2024-03-04T11:30
2024-03-04T11:30
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донецк
петровский район
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происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром несколько раз за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 10:25 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в 10.30 и 10.35 украинские войска выпустили по указанному району еще пять таких же снарядов. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240304/terror-1930857665.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 9 натовских снарядов по Донецку
ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости.
Украинские войска в понедельник утром несколько раз за 25 минут обстреляли Петровский район Донецка, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 10:25 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что в 10.30 и 10.35 украинские войска выпустили по указанному району еще пять таких же снарядов.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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