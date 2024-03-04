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Ефимов: объем сферы услуг для жителей столицы вырос на 10,5% - РИА Новости, 04.03.2024
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09:05 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/moskva-1930339902.html
Ефимов: объем сферы услуг для жителей столицы вырос на 10,5%
Ефимов: объем сферы услуг для жителей столицы вырос на 10,5% - РИА Новости, 04.03.2024
Ефимов: объем сферы услуг для жителей столицы вырос на 10,5%
Оборот сферы услуг населению столицы в 2023 году значительно вырос и составил 3,3 триллиона рублей, что на 10,5% больше, чем в 2022 году, сообщил заместитель... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:05
2024-03-04T09:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Оборот сферы услуг населению столицы в 2023 году значительно вырос и составил 3,3 триллиона рублей, что на 10,5% больше, чем в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По словам заместителя мэра, хороший финансовый рост показали, в частности, культура и спорт."Столичная сфера услуг населению чувствует себя уверенно, рост в прошлом году показали большинство сегментов отрасли. Например, выручка сферы культуры и спорта в 2023 году увеличилась на 17% – до 115,2 миллиарда рублей. Этому способствовало открытие новых и реконструкция уже существующих в городе спортивно-досуговых объектов, восстановление туризма, в первую очередь внутреннего, которое сказалось на посещаемости культурных и спортивных мероприятий", – процитировали слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.Также, по сведениям департамента экономической политики и развития города Москвы на 15% по сравнению с 2022 годом улучшились финансовые показатели электронных сервисов, составив в совокупности 211,8 миллиарда рублей.На 10% приросли услуги коммерческого образования, составив 243,3 миллиарда рублей. На 8% выросла прибыль сферы бытовых услуг, достигнув 204,1 миллиарда рублей.В столице действуют меры поддержки для разных отраслей бизнеса. Так, инвесторы могут открыть гостиницы, образовательные учреждения или другой вид бизнеса по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год". Собственники крупных спортобъектов могут получить льготу по налогу на имущество, снизив его в 10 раз. Также предприниматели в сфере физической культуры и спорта могут арендовать городские объекты по льготной ставке.С 2020 года в столице работает Центр поддержки экономики Москвы. Там предприниматели могут получить информационную помощь и подобрать актуальные федеральные и городские меры поддержки.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: объем сферы услуг для жителей столицы вырос на 10,5%

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Оборот сферы услуг населению столицы в 2023 году значительно вырос и составил 3,3 триллиона рублей, что на 10,5% больше, чем в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам заместителя мэра, хороший финансовый рост показали, в частности, культура и спорт.
"Столичная сфера услуг населению чувствует себя уверенно, рост в прошлом году показали большинство сегментов отрасли. Например, выручка сферы культуры и спорта в 2023 году увеличилась на 17% – до 115,2 миллиарда рублей. Этому способствовало открытие новых и реконструкция уже существующих в городе спортивно-досуговых объектов, восстановление туризма, в первую очередь внутреннего, которое сказалось на посещаемости культурных и спортивных мероприятий", – процитировали слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.
Также, по сведениям департамента экономической политики и развития города Москвы на 15% по сравнению с 2022 годом улучшились финансовые показатели электронных сервисов, составив в совокупности 211,8 миллиарда рублей.
На 10% приросли услуги коммерческого образования, составив 243,3 миллиарда рублей. На 8% выросла прибыль сферы бытовых услуг, достигнув 204,1 миллиарда рублей.
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В столице действуют меры поддержки для разных отраслей бизнеса. Так, инвесторы могут открыть гостиницы, образовательные учреждения или другой вид бизнеса по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год". Собственники крупных спортобъектов могут получить льготу по налогу на имущество, снизив его в 10 раз. Также предприниматели в сфере физической культуры и спорта могут арендовать городские объекты по льготной ставке.
С 2020 года в столице работает Центр поддержки экономики Москвы. Там предприниматели могут получить информационную помощь и подобрать актуальные федеральные и городские меры поддержки.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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