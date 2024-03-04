https://ria.ru/20240304/mir-1930994126.html

Современный мир не строится на колониальном порядке, заявил Медведев

Современный мир не строится на колониальном порядке, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024

Современный мир не строится на колониальном порядке, заявил Медведев

Западу пора усвоить, что современный мир не строится на колониальном порядке, он стал разумнее и сложнее, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:58

2024-03-04T12:58

2024-03-04T12:58

россия

дмитрий медведев

российское общество "знание"

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Западу пора усвоить, что современный мир не строится на колониальном порядке, он стал разумнее и сложнее, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Эти аксиомы нашим противникам очень трудно признать, в первую очередь потому, что поделать с уже с состоявшимися непреложными фактами они почти ничего не могут. Так называемый коллективный Запад настолько привык к своим маниакальным заклинаниям о русской угрозе, что она стала, не побоюсь сказать, омерзительной константой англо-саксонского мира", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. "Но им пора усвоить: современный мир - это не колониальный порядок. Если Запад до сих пор считает такой подход единственной приемлемой моделью существования международных отношений, развития международного, ему придется познать в определенный период, что его представления устарели, мир стал гораздо сложнее, чем раньше, и при этом стал более разумным, он гораздо тоньше сегодня организован чем 50, 70 и тем более 100 лет назад, он опирается на принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства, а не на силу и давление", - сказал он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024