Современный мир не строится на колониальном порядке, заявил Медведев
Медведев: Западу пора усвоить, что современный мир сложнее колониального порядка
Дмитрий Медведев. Архивное фото
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Западу пора усвоить, что современный мир не строится на колониальном порядке, он стал разумнее и сложнее, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Эти аксиомы нашим противникам очень трудно признать, в первую очередь потому, что поделать с уже с состоявшимися непреложными фактами они почти ничего не могут. Так называемый коллективный Запад настолько привык к своим маниакальным заклинаниям о русской угрозе, что она стала, не побоюсь сказать, омерзительной константой англо-саксонского мира", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
"Но им пора усвоить: современный мир - это не колониальный порядок. Если Запад до сих пор считает такой подход единственной приемлемой моделью существования международных отношений, развития международного, ему придется познать в определенный период, что его представления устарели, мир стал гораздо сложнее, чем раньше, и при этом стал более разумным, он гораздо тоньше сегодня организован чем 50, 70 и тем более 100 лет назад, он опирается на принципы равноправия, взаимной выгоды и партнерства, а не на силу и давление", - сказал он.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.