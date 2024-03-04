https://ria.ru/20240304/konflikt-1931104362.html

Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа

Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 04.03.2024

Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа

США считают недопустимой нынешнюю гуманитарную ситуацию в секторе Газа и настаивают на введении режима прекращения огня, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T21:40

2024-03-04T21:40

2024-03-04T21:40

в мире

сша

государственный департамент сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США считают недопустимой нынешнюю гуманитарную ситуацию в секторе Газа и настаивают на введении режима прекращения огня, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Гуманитарная ситуация в секторе Газа попросту неприемлема", — сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.Дипломат добавил, что США настаивают на установлении временного перемирия в Газе с тем, чтобы позволить необходимой мирному населению гуманитарной помощи попасть в охваченный конфликтом регион."Мы настаиваем, чтобы (движение) ХАМАС немедленно согласилось на договоренность (о прекращении огня – ред.)", — добавил представитель госдепартамента.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

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в мире, сша, государственный департамент сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году