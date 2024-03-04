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Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 04.03.2024
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21:40 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/konflikt-1931104362.html
Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа
Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 04.03.2024
Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа
США считают недопустимой нынешнюю гуманитарную ситуацию в секторе Газа и настаивают на введении режима прекращения огня, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T21:40
2024-03-04T21:40
в мире
сша
государственный департамент сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США считают недопустимой нынешнюю гуманитарную ситуацию в секторе Газа и настаивают на введении режима прекращения огня, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Гуманитарная ситуация в секторе Газа попросту неприемлема", — сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.Дипломат добавил, что США настаивают на установлении временного перемирия в Газе с тем, чтобы позволить необходимой мирному населению гуманитарной помощи попасть в охваченный конфликтом регион."Мы настаиваем, чтобы (движение) ХАМАС немедленно согласилось на договоренность (о прекращении огня – ред.)", — добавил представитель госдепартамента.
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в мире, сша, государственный департамент сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Государственный департамент США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа

Госдеп назвал ситуацию в секторе Газа недопустимой и призвал прекратить огонь

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США считают недопустимой нынешнюю гуманитарную ситуацию в секторе Газа и настаивают на введении режима прекращения огня, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
"Гуманитарная ситуация в секторе Газа попросту неприемлема", — сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.
Дипломат добавил, что США настаивают на установлении временного перемирия в Газе с тем, чтобы позволить необходимой мирному населению гуманитарной помощи попасть в охваченный конфликтом регион.
"Мы настаиваем, чтобы (движение) ХАМАС немедленно согласилось на договоренность (о прекращении огня – ред.)", — добавил представитель госдепартамента.
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