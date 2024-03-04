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Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа
Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа - РИА Новости, 04.03.2024
Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа
США считают недопустимой нынешнюю гуманитарную ситуацию в секторе Газа и настаивают на введении режима прекращения огня, заявил в понедельник официальный... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T21:40
2024-03-04T21:40
2024-03-04T21:40
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. США считают недопустимой нынешнюю гуманитарную ситуацию в секторе Газа и настаивают на введении режима прекращения огня, заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Гуманитарная ситуация в секторе Газа попросту неприемлема", — сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.Дипломат добавил, что США настаивают на установлении временного перемирия в Газе с тем, чтобы позволить необходимой мирному населению гуманитарной помощи попасть в охваченный конфликтом регион."Мы настаиваем, чтобы (движение) ХАМАС немедленно согласилось на договоренность (о прекращении огня – ред.)", — добавил представитель госдепартамента.
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в мире, сша, государственный департамент сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Государственный департамент США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Госдеп выступил за введение режима прекращения огня в секторе Газа
Госдеп назвал ситуацию в секторе Газа недопустимой и призвал прекратить огонь