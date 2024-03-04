https://ria.ru/20240304/gospolitika-1931098263.html

Глава СПЧ рассказал о судьбе гражданских инициатив в России

Глава СПЧ рассказал о судьбе гражданских инициатив в России - РИА Новости, 04.03.2024

Глава СПЧ рассказал о судьбе гражданских инициатив в России

В России огромное число гражданских инициатив превратилось в государственную политику, что доказывает продуктивность взаимодействия власти и гражданского... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T20:34

2024-03-04T20:34

2024-03-04T20:36

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

валерий фадеев

россия

общество

байкал

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России огромное число гражданских инициатив превратилось в государственную политику, что доказывает продуктивность взаимодействия власти и гражданского общества, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. "В России огромное число гражданских инициатив превратилось в государственную политику. Это доказывает, что взаимодействие власти и гражданского общества продуктивно… Это и помощь тяжелобольным детям, и экологические инициативы, включая защиту Байкала, и благоустройство городов и населенных пунктов, и многое другое". – сказал Фадеев на сессии "Сила гражданского общества: как меняют мир лидеры социальных изменений?" ВФМ-2024, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ. Кроме того, он особо отметил консолидацию общества в период специальной военной операции. "Люди по всей стране собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Миллионы к этому присоединились. Это демонстрирует зрелость гражданского общества", - подчеркнул глава СПЧ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html

https://ria.ru/20240303/yarmarka-1930829772.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), валерий фадеев, россия, общество, байкал, владимир путин