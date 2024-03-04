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Глава СПЧ рассказал о судьбе гражданских инициатив в России - РИА Новости, 04.03.2024
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20:34 04.03.2024 (обновлено: 20:36 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/gospolitika-1931098263.html
Глава СПЧ рассказал о судьбе гражданских инициатив в России
Глава СПЧ рассказал о судьбе гражданских инициатив в России - РИА Новости, 04.03.2024
Глава СПЧ рассказал о судьбе гражданских инициатив в России
В России огромное число гражданских инициатив превратилось в государственную политику, что доказывает продуктивность взаимодействия власти и гражданского... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T20:34
2024-03-04T20:36
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
валерий фадеев
россия
общество
байкал
владимир путин
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России огромное число гражданских инициатив превратилось в государственную политику, что доказывает продуктивность взаимодействия власти и гражданского общества, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. "В России огромное число гражданских инициатив превратилось в государственную политику. Это доказывает, что взаимодействие власти и гражданского общества продуктивно… Это и помощь тяжелобольным детям, и экологические инициативы, включая защиту Байкала, и благоустройство городов и населенных пунктов, и многое другое". – сказал Фадеев на сессии "Сила гражданского общества: как меняют мир лидеры социальных изменений?" ВФМ-2024, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ. Кроме того, он особо отметил консолидацию общества в период специальной военной операции. "Люди по всей стране собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Миллионы к этому присоединились. Это демонстрирует зрелость гражданского общества", - подчеркнул глава СПЧ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/festival-1930854372.html
https://ria.ru/20240303/yarmarka-1930829772.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), валерий фадеев, россия, общество, байкал, владимир путин
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Валерий Фадеев, Россия, Общество, Байкал, Владимир Путин
Глава СПЧ рассказал о судьбе гражданских инициатив в России

Глава СПЧ: в России множество гражданских инициатив превратилось в госполитику

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России огромное число гражданских инициатив превратилось в государственную политику, что доказывает продуктивность взаимодействия власти и гражданского общества, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
"В России огромное число гражданских инициатив превратилось в государственную политику. Это доказывает, что взаимодействие власти и гражданского общества продуктивно… Это и помощь тяжелобольным детям, и экологические инициативы, включая защиту Байкала, и благоустройство городов и населенных пунктов, и многое другое". – сказал Фадеев на сессии "Сила гражданского общества: как меняют мир лидеры социальных изменений?" ВФМ-2024, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.
Участники Всемирного фестиваля молодежи у ледового дворца Большой в Олимпийском парке - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи повлияет на мировую повестку, заявил депутат
3 марта, 16:56
Кроме того, он особо отметил консолидацию общества в период специальной военной операции.
"Люди по всей стране собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Миллионы к этому присоединились. Это демонстрирует зрелость гражданского общества", - подчеркнул глава СПЧ.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
На Всемирном фестивале молодежи открылась ярмарка "Арт.Молодость"
3 марта, 13:51
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Валерий ФадеевРоссияОбществоБайкалВладимир Путин
 
 
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