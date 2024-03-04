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Кремль надеется узнать об итогах проверки после разговора немецких офицеров - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/germaniya-1930980869.html
Кремль надеется узнать об итогах проверки после разговора немецких офицеров
Кремль надеется узнать об итогах проверки после разговора немецких офицеров - РИА Новости, 04.03.2024
Кремль надеется узнать об итогах проверки после разговора немецких офицеров
Кремль рассчитывает, что Москва узнает итоги обещанной канцлером ФРГ Олафом Шольцом проверки после публикации разговора немецких офицеров, где они обсуждали... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:27
2024-03-04T12:27
специальная военная операция на украине
россия
германия
дмитрий песков
олаф шольц
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кремль рассчитывает, что Москва узнает итоги обещанной канцлером ФРГ Олафом Шольцом проверки после публикации разговора немецких офицеров, где они обсуждали планы ударов по Крымскому мосту, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, собственно, уже всем желающим удалось ознакомиться (с текстом разговора), и не якобы где обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались – фактически. Мне кажется, что здесь формулировки очень важны", - сказал Песков. Он отметил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории РФ. "Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно. Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через средства СМИ, о том, к чему привела эта проверка", - сказал Песков.
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россия, германия, дмитрий песков, олаф шольц, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Германия, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире
Кремль надеется узнать об итогах проверки после разговора немецких офицеров

Песков: Кремль ждет итоги проверки после публикации разговора немецких офицеров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Кремль рассчитывает, что Москва узнает итоги обещанной канцлером ФРГ Олафом Шольцом проверки после публикации разговора немецких офицеров, где они обсуждали планы ударов по Крымскому мосту, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Ну, собственно, уже всем желающим удалось ознакомиться (с текстом разговора), и не якобы где обсуждались удары по Крымскому мосту, а где они де-факто обсуждались – фактически. Мне кажется, что здесь формулировки очень важны", - сказал Песков.
Он отметил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории РФ.
"Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно. Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через средства СМИ, о том, к чему привела эта проверка", - сказал Песков.
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Германия планирует уничтожение Крымского моста
1 марта, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГерманияДмитрий ПесковОлаф ШольцРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостВ мире
 
 
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