https://ria.ru/20240304/gaza-1931076140.html

Десять детей умерли от голода в больнице в секторе Газа, заявила ВОЗ

Десять детей умерли от голода в больнице в секторе Газа, заявила ВОЗ - РИА Новости, 04.03.2024

Десять детей умерли от голода в больнице в секторе Газа, заявила ВОЗ

Десять детей умерли от голода в педиатрической больнице Камаль Адван на севере Газы, ВОЗ получила доступ к ней в минувшие выходные впервые с октября 2023 года,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:59

2024-03-04T17:59

2024-03-04T17:59

в мире

израиль

воз

тедрос адханом гебрейесус

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ЖЕНЕВА, 4 мар - РИА Новости. Десять детей умерли от голода в педиатрической больнице Камаль Адван на севере Газы, ВОЗ получила доступ к ней в минувшие выходные впервые с октября 2023 года, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X. "Больница Камаль Адван - единственная педиатрическая больница на севере Газы, и она переполнена пациентами. Нехватка продовольствия привела к смерти десяти детей. Отсутствие электричества представляет серьезную угрозу для ухода за пациентами, особенно в таких критически важных отделениях, как отделение интенсивной терапии и отделение для новорожденных", - сказано в публикации. Глава ВОЗ добавил, что команды организации получили доступ к этой больнице впервые с октября 2023 года. Они доставили 9500 литров топлива и некоторые необходимые медикаменты. "Мы обращаемся к Израилю с призывом обеспечить безопасную и регулярную доставку гуманитарной помощи. Гражданским лицам, особенно детям, и медицинскому персоналу немедленно требуется расширенная помощь. Но главное лекарство, в котором нуждаются все эти пациенты, - это мир", - отметил глава ВОЗ. В феврале в отчёте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорилось, что Израиль запретил 51% гуманитарных миссий, запланированных в северной части сектора Газа с 1 января, и 25% в южных районах сектора Газа , которые требуют координации с Армией Израиля (ЦАХАЛ). Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на 55-й сессии Совета по правам человека заявил, что всем жителям Газы грозит неминуемый голод, и почти все они пьют зараженную воду, Израиль использует голод как оружие в Газе. Международный суд ООН в Гааге 26 января вынес промежуточное решение по иску ЮАР с запросом о временных мерах в отношении Израиля из-за предполагаемого геноцида в секторе Газа. Суд обязал Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в Конвенции о геноциде. Суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.

https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240229/prestuplenie-1930370513.html

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в мире, израиль, воз, тедрос адханом гебрейесус, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа