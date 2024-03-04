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В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета - РИА Новости, 04.03.2024
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18:30 04.03.2024 (обновлено: 18:50 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/evakuatsiya-1931081635.html
В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета
В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета - РИА Новости, 04.03.2024
В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета
Жителей многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области эвакуировали из-за представляющего опасность предмета, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:30
2024-03-04T18:50
тобольск
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области эвакуировали из-за представляющего опасность предмета, сообщает информационный центр правительства региона."В Тобольске эвакуируют жителей дома по адресу 4-й микрорайон, 31а. Обнаружен предмет, представляющий опасность. Силовые структуры ведут все необходимые действия", – говорится в сообщении информационного центра со ссылкой на администрацию города.В соцсетях очевидцы отмечают, что дом оцеплен, для жителей подогнали автобусы.
https://ria.ru/20240219/evakuatsiya-1928223138.html
тобольск
тюменская область
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тобольск, происшествия, тюменская область
Тобольск, Происшествия, Тюменская область
В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета

В Тобольске эвакуируют жильцов многоквартирного дома из-за опасного предмета

© РИА Новости / Константин Морозов | Перейти в медиабанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Константин Морозов
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ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области эвакуировали из-за представляющего опасность предмета, сообщает информационный центр правительства региона.
"В Тобольске эвакуируют жителей дома по адресу 4-й микрорайон, 31а. Обнаружен предмет, представляющий опасность. Силовые структуры ведут все необходимые действия", – говорится в сообщении информационного центра со ссылкой на администрацию города.
В соцсетях очевидцы отмечают, что дом оцеплен, для жителей подогнали автобусы.
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