https://ria.ru/20240304/evakuatsiya-1931081635.html
В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета
В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета - РИА Новости, 04.03.2024
В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета
Жителей многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области эвакуировали из-за представляющего опасность предмета, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:30
2024-03-04T18:30
2024-03-04T18:50
тобольск
происшествия
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области эвакуировали из-за представляющего опасность предмета, сообщает информационный центр правительства региона."В Тобольске эвакуируют жителей дома по адресу 4-й микрорайон, 31а. Обнаружен предмет, представляющий опасность. Силовые структуры ведут все необходимые действия", – говорится в сообщении информационного центра со ссылкой на администрацию города.В соцсетях очевидцы отмечают, что дом оцеплен, для жителей подогнали автобусы.
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тобольск
тюменская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобольск, происшествия, тюменская область
Тобольск, Происшествия, Тюменская область
В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета
В Тобольске эвакуируют жильцов многоквартирного дома из-за опасного предмета
ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области эвакуировали из-за представляющего опасность предмета, сообщает информационный центр правительства региона.
"В Тобольске эвакуируют жителей дома по адресу 4-й микрорайон, 31а. Обнаружен предмет, представляющий опасность. Силовые структуры ведут все необходимые действия", – говорится в сообщении информационного центра со ссылкой на администрацию города.
В соцсетях очевидцы отмечают, что дом оцеплен, для жителей подогнали автобусы.
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