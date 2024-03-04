https://ria.ru/20240304/evakuatsiya-1931081635.html

В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета

В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета - РИА Новости, 04.03.2024

В Тобольске эвакуируют жилой дом из-за опасного предмета

Жителей многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области эвакуировали из-за представляющего опасность предмета, сообщает информационный центр правительства... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:30

2024-03-04T18:30

2024-03-04T18:50

тобольск

происшествия

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 4 мар – РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области эвакуировали из-за представляющего опасность предмета, сообщает информационный центр правительства региона."В Тобольске эвакуируют жителей дома по адресу 4-й микрорайон, 31а. Обнаружен предмет, представляющий опасность. Силовые структуры ведут все необходимые действия", – говорится в сообщении информационного центра со ссылкой на администрацию города.В соцсетях очевидцы отмечают, что дом оцеплен, для жителей подогнали автобусы.

https://ria.ru/20240219/evakuatsiya-1928223138.html

тобольск

тюменская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

тобольск, происшествия, тюменская область