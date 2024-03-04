https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html

Эксперты рассказали, сколько банков в России могут в этом году уйти с рынка

Эксперты рассказали, сколько банков в России могут в этом году уйти с рынка - РИА Новости, 04.03.2024

Эксперты рассказали, сколько банков в России могут в этом году уйти с рынка

Банковский сектор в России в 2024 году может лишиться порядка 15 банков, в том числе из-за отзыва лицензии, который может коснуться преимущественно банков за... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:17

2024-03-04T10:17

2024-03-04T14:48

экономика

россия

эксперт ра

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Банковский сектор в России в 2024 году может лишиться порядка 15 банков, в том числе из-за отзыва лицензии, который может коснуться преимущественно банков за пределами 100 крупнейших, говорится в обзоре агентства "Эксперт РА". ЦБ России в феврале отозвал лицензии у двух банков: "Киви Банка", который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе России, и банка "Гефест" (336-е место). За 2023 год регулятор не отозвал ни одной лицензии. Вместе с тем первый зампред ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что это не означает начало расчистки сектора — это "точечные меры" регулятора. "Мы ожидаем, что в 2024 году порядка 15 банков могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий", — говорится в обзоре. Аналитики "Эксперт РА" обращают внимание, что долгосрочный потенциал консолидации остается значительным. По их мнению, это связано с жесткой конкуренцией на фоне технологического отставания и отсутствия ярко выраженной бизнес-модели у большого числа банков. Дальнейшую реорганизацию банков они ожидают в связи с поиском синергии от слияния банковских активов, принадлежащих в ряде случаев одному собственнику. Также возможны точечные сделки M&A по приобретению "дочек" иностранных банков. "Отзывы лицензий могут коснуться преимущественно банков, расположенных за пределами 100 крупнейших, многие из которых, на наш взгляд, не имеют сильных точек роста бизнеса и больше подвержены рискам регулирования и надзора", — указали аналитики.

https://ria.ru/20240221/otzyv_litsenzii-1928706276.html

https://ria.ru/20240304/schet-1930901122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эксперт ра, центральный банк рф (цб рф)