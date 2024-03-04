https://ria.ru/20240304/assanzh-1931055569.html
Шольц высказался против экстрадиции Ассанжа в США
Шольц высказался против экстрадиции Ассанжа в США - РИА Новости, 04.03.2024
Шольц высказался против экстрадиции Ассанжа в США
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили защиту основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:36
2024-03-04T16:36
2024-03-04T16:36
в мире
лондон
олаф шольц
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
джулиан ассанж
германия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили защиту основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому в случае экстрадиции в США грозит уголовное преследование из-за разглашения государственной тайны. Его слова приводит издание Tagesschau.В конце февраля в Лондоне завершились слушания, в ходе которых рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США. Судья Виктория Шарп заявила, что судьи объявят о своем решении позже. По данным газеты Guardian, адвокаты американского правительства заявили, что из-за публикаций Ассанжа пострадали иностранные контакты США. На это его защита заявила, что он разоблачил американские военные преступления, а названные в его сообщениях источники участвовали в преступной деятельности. "Я придерживаюсь мнения, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту, потому что ему следует ожидать преследования в США, учитывая тот факт, что он выдал американские государственные тайны", - сказал Шольц в ходе посещения образовательного учреждения в городе Зиндельфинген на юго-западе Германии.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html
https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html
https://ria.ru/20220420/rassledovanie-1784362369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, олаф шольц, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, джулиан ассанж, германия
В мире, Лондон, Олаф Шольц, WikiLeaks, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Джулиан Ассанж, Германия
Шольц высказался против экстрадиции Ассанжа в США
Шольц высказался против экстрадиции Ассанжа в США из-за угрозы преследования
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили защиту основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому в случае экстрадиции в США грозит уголовное преследование из-за разглашения государственной тайны. Его слова приводит издание Tagesschau
.
В конце февраля в Лондоне
завершились слушания, в ходе которых рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США. Судья Виктория Шарп заявила, что судьи объявят о своем решении позже. По данным газеты Guardian, адвокаты американского правительства заявили, что из-за публикаций Ассанжа пострадали иностранные контакты США. На это его защита заявила, что он разоблачил американские военные преступления, а названные в его сообщениях источники участвовали в преступной деятельности.
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"Я придерживаюсь мнения, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту, потому что ему следует ожидать преследования в США, учитывая тот факт, что он выдал американские государственные тайны", - сказал Шольц в ходе посещения образовательного учреждения в городе Зиндельфинген на юго-западе Германии.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш.
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В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании
Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
Расследование в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США