https://ria.ru/20240304/assanzh-1931055569.html

Шольц высказался против экстрадиции Ассанжа в США

Шольц высказался против экстрадиции Ассанжа в США - РИА Новости, 04.03.2024

Шольц высказался против экстрадиции Ассанжа в США

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили защиту основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:36

2024-03-04T16:36

2024-03-04T16:36

в мире

лондон

олаф шольц

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

джулиан ассанж

германия

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в понедельник, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили защиту основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которому в случае экстрадиции в США грозит уголовное преследование из-за разглашения государственной тайны. Его слова приводит издание Tagesschau.В конце февраля в Лондоне завершились слушания, в ходе которых рассматривалась апелляция Ассанжа на решение британских властей о его экстрадиции в США. Судья Виктория Шарп заявила, что судьи объявят о своем решении позже. По данным газеты Guardian, адвокаты американского правительства заявили, что из-за публикаций Ассанжа пострадали иностранные контакты США. На это его защита заявила, что он разоблачил американские военные преступления, а названные в его сообщениях источники участвовали в преступной деятельности. "Я придерживаюсь мнения, что было бы хорошо, если бы британские суды предоставили ему необходимую защиту, потому что ему следует ожидать преследования в США, учитывая тот факт, что он выдал американские государственные тайны", - сказал Шольц в ходе посещения образовательного учреждения в городе Зиндельфинген на юго-западе Германии.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html

https://ria.ru/20220420/rassledovanie-1784362369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лондон, олаф шольц, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, джулиан ассанж, германия