Рейтинг@Mail.ru
Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 04.03.2024 (обновлено: 07:52 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/aeroport-1930913895.html
Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах
Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах - РИА Новости, 04.03.2024
Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах
Чувашия в 2025 году получит из создаваемого фонда реконструкции малых аэродромов средства на капитальный ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах, а в этом году за РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:14
2024-03-04T07:52
чебоксары
россия
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148114/44/1481144405_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_461ad924267ec11d4a9332b23ff900f0.jpg
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Чувашия в 2025 году получит из создаваемого фонда реконструкции малых аэродромов средства на капитальный ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах, а в этом году за счет инвестиций будет создано два дополнительных стояночных места, сообщил РИА Новости глава республики Олег Николаев. На совещании о развитии этого региона, которое 22 февраля провел президент России Владимир Путин, глава республики обратился к нему с просьбой помочь в создании дополнительных мест для стоянок самолетов в местном аэропорту. Николаев упомянул, что аэропорт реконструируется с 2021 года, не прекращая работу; при этом пассажиропоток ежегодно растет и двух существующих стояночных мест уже не достаточно. "В части аэропорта уже договорились о том, что в рамках формируемого фонда по реконструкции малых аэропортов в следующем году Чувашская Республика получит необходимые средства на капитальный ремонт перрона. А в текущем году за счет инвестора, который реконструирует аэропортовую инфраструктуру, то есть здание, будет создано два стояночных места", - сообщил Николаев на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Таким образом, отметил он, будут решены прежде всего текущие проблемы, а дальнейшее развитие аэропорта пойдет уже в плановом режиме. Глава республики также сообщил, что все вопросы, которые обсуждались на совещании у президента 22 февраля, прорабатываются, в большинстве случаев уже есть понимание в части их реализации. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240227/aeroport-1929776663.html
https://ria.ru/20240304/chuvashiya-1930906271.html
https://ria.ru/20240222/putin-1929089642.html
чебоксары
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148114/44/1481144405_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_e71325ffc6f6022bdbf6451078898c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чебоксары, россия, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Чебоксары, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах

Чувашия в 2025 году получит средства на ремонт из фонда реконструкции аэродромов

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкЧебоксары
Чебоксары - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в медиабанк
Чебоксары. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Чувашия в 2025 году получит из создаваемого фонда реконструкции малых аэродромов средства на капитальный ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах, а в этом году за счет инвестиций будет создано два дополнительных стояночных места, сообщил РИА Новости глава республики Олег Николаев.
На совещании о развитии этого региона, которое 22 февраля провел президент России Владимир Путин, глава республики обратился к нему с просьбой помочь в создании дополнительных мест для стоянок самолетов в местном аэропорту. Николаев упомянул, что аэропорт реконструируется с 2021 года, не прекращая работу; при этом пассажиропоток ежегодно растет и двух существующих стояночных мест уже не достаточно.
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Аэропорт Сочи примет свыше 300 тысяч пассажиров во время ВФМ
27 февраля, 14:17
"В части аэропорта уже договорились о том, что в рамках формируемого фонда по реконструкции малых аэропортов в следующем году Чувашская Республика получит необходимые средства на капитальный ремонт перрона. А в текущем году за счет инвестора, который реконструирует аэропортовую инфраструктуру, то есть здание, будет создано два стояночных места", - сообщил Николаев на площадке Всемирного фестиваля молодежи.
Таким образом, отметил он, будут решены прежде всего текущие проблемы, а дальнейшее развитие аэропорта пойдет уже в плановом режиме.
Автомобиль на участке скоростной автомобильной трассы М-12 Восток - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
План ремонта поврежденных при создании М-12 дорог в Чувашии сделают к 1 мая
03:25
Глава республики также сообщил, что все вопросы, которые обсуждались на совещании у президента 22 февраля, прорабатываются, в большинстве случаев уже есть понимание в части их реализации.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Чувашию - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Путин заявил, что деньги в Чувашии вкладываются куда надо
22 февраля, 23:31
 
ЧебоксарыРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)Владимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала