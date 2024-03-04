https://ria.ru/20240304/aeroport-1930913895.html
Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах
Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах - РИА Новости, 04.03.2024
Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах
Чувашия в 2025 году получит из создаваемого фонда реконструкции малых аэродромов средства на капитальный ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах, а в этом году за РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:14
2024-03-04T07:14
2024-03-04T07:52
чебоксары
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чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
владимир путин
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Чувашия в 2025 году получит из создаваемого фонда реконструкции малых аэродромов средства на капитальный ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах, а в этом году за счет инвестиций будет создано два дополнительных стояночных места, сообщил РИА Новости глава республики Олег Николаев. На совещании о развитии этого региона, которое 22 февраля провел президент России Владимир Путин, глава республики обратился к нему с просьбой помочь в создании дополнительных мест для стоянок самолетов в местном аэропорту. Николаев упомянул, что аэропорт реконструируется с 2021 года, не прекращая работу; при этом пассажиропоток ежегодно растет и двух существующих стояночных мест уже не достаточно. "В части аэропорта уже договорились о том, что в рамках формируемого фонда по реконструкции малых аэропортов в следующем году Чувашская Республика получит необходимые средства на капитальный ремонт перрона. А в текущем году за счет инвестора, который реконструирует аэропортовую инфраструктуру, то есть здание, будет создано два стояночных места", - сообщил Николаев на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Таким образом, отметил он, будут решены прежде всего текущие проблемы, а дальнейшее развитие аэропорта пойдет уже в плановом режиме. Глава республики также сообщил, что все вопросы, которые обсуждались на совещании у президента 22 февраля, прорабатываются, в большинстве случаев уже есть понимание в части их реализации. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240227/aeroport-1929776663.html
https://ria.ru/20240304/chuvashiya-1930906271.html
https://ria.ru/20240222/putin-1929089642.html
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чебоксары, россия, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Чебоксары, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах
Чувашия в 2025 году получит средства на ремонт из фонда реконструкции аэродромов