https://ria.ru/20240304/aeroport-1930913895.html

Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах

Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах - РИА Новости, 04.03.2024

Чувашия получит средства на ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах

Чувашия в 2025 году получит из создаваемого фонда реконструкции малых аэродромов средства на капитальный ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах, а в этом году за РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:14

2024-03-04T07:14

2024-03-04T07:52

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Чувашия в 2025 году получит из создаваемого фонда реконструкции малых аэродромов средства на капитальный ремонт перрона аэропорта в Чебоксарах, а в этом году за счет инвестиций будет создано два дополнительных стояночных места, сообщил РИА Новости глава республики Олег Николаев. На совещании о развитии этого региона, которое 22 февраля провел президент России Владимир Путин, глава республики обратился к нему с просьбой помочь в создании дополнительных мест для стоянок самолетов в местном аэропорту. Николаев упомянул, что аэропорт реконструируется с 2021 года, не прекращая работу; при этом пассажиропоток ежегодно растет и двух существующих стояночных мест уже не достаточно. "В части аэропорта уже договорились о том, что в рамках формируемого фонда по реконструкции малых аэропортов в следующем году Чувашская Республика получит необходимые средства на капитальный ремонт перрона. А в текущем году за счет инвестора, который реконструирует аэропортовую инфраструктуру, то есть здание, будет создано два стояночных места", - сообщил Николаев на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Таким образом, отметил он, будут решены прежде всего текущие проблемы, а дальнейшее развитие аэропорта пойдет уже в плановом режиме. Глава республики также сообщил, что все вопросы, которые обсуждались на совещании у президента 22 февраля, прорабатываются, в большинстве случаев уже есть понимание в части их реализации. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240227/aeroport-1929776663.html

https://ria.ru/20240304/chuvashiya-1930906271.html

https://ria.ru/20240222/putin-1929089642.html

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

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чебоксары, россия, чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)