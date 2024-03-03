Рейтинг@Mail.ru
НАТО не готова разместить войска на Украине, считает спикер сейма Польши - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 03.03.2024 (обновлено: 19:43 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/voyska-1930876789.html
НАТО не готова разместить войска на Украине, считает спикер сейма Польши
НАТО не готова разместить войска на Украине, считает спикер сейма Польши - РИА Новости, 03.03.2024
НАТО не готова разместить войска на Украине, считает спикер сейма Польши
Альянс НАТО не готов разместить на Украине свои войска, считает спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T19:40
2024-03-03T19:43
украина
россия
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
борис писториус
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149038/67/1490386708_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_4c3c96bd7593606eb7fbb2aeba724e58.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Альянс НАТО не готов разместить на Украине свои войска, считает спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня. "Думаю, что это (отправка Западом военных на Украину- ред.) сложнее, чем думают некоторые люди в Европе. Я не хочу быть нечестен с вами, это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон, но не думаю, что НАТО готово к такой участи в этой войне на Украине", - сказал Холовня в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, если солдаты из стран НАТО будут атакованы или погибнут на Украине, это придется рассматривать, как "атаку для всего Альянса". "Хоть это и произойдет на Украине, должны будем дать коллективный ответ. Это сложно... Поэтому мы дискутируем по этому поводу. Думаю, что мы должны сосредоточиться на поддержке украинских сил с помощью новых технологий", - добавил Холовня. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20240303/medvedev-1930832379.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149038/67/1490386708_497:227:2014:1365_1920x0_80_0_0_8c7a06ed56bbd43fd7f91815a1408693.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус, нато
Украина, Россия, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Борис Писториус, НАТО
НАТО не готова разместить войска на Украине, считает спикер сейма Польши

Спикер сейма Польши: отправка войск НАТО на Украину сложнее, чем думают многие

CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений
Военнослужащий войск НАТО во время учений - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
Военнослужащий войск НАТО во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Альянс НАТО не готов разместить на Украине свои войска, считает спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня.
"Думаю, что это (отправка Западом военных на Украину- ред.) сложнее, чем думают некоторые люди в Европе. Я не хочу быть нечестен с вами, это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон, но не думаю, что НАТО готово к такой участи в этой войне на Украине", - сказал Холовня в эфире всеукраинского телемарафона.
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Пентагон подтвердил правоту Макрона: НАТО предстоит воевать с Россией
1 марта, 08:00
По его словам, если солдаты из стран НАТО будут атакованы или погибнут на Украине, это придется рассматривать, как "атаку для всего Альянса".
«
"Хоть это и произойдет на Украине, должны будем дать коллективный ответ. Это сложно... Поэтому мы дискутируем по этому поводу. Думаю, что мы должны сосредоточиться на поддержке украинских сил с помощью новых технологий", - добавил Холовня.
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Германия готовится к войне с Россией, заявил Медведев
14:12
 
УкраинаРоссияГерманияЭммануэль МакронОлаф ШольцБорис ПисториусНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала