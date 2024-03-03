https://ria.ru/20240303/voyska-1930876789.html

НАТО не готова разместить войска на Украине, считает спикер сейма Польши

НАТО не готова разместить войска на Украине, считает спикер сейма Польши - РИА Новости, 03.03.2024

НАТО не готова разместить войска на Украине, считает спикер сейма Польши

Альянс НАТО не готов разместить на Украине свои войска, считает спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T19:40

2024-03-03T19:40

2024-03-03T19:43

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эммануэль макрон

олаф шольц

борис писториус

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Альянс НАТО не готов разместить на Украине свои войска, считает спикер нижней палаты парламента Польши Шимон Холовня. "Думаю, что это (отправка Западом военных на Украину- ред.) сложнее, чем думают некоторые люди в Европе. Я не хочу быть нечестен с вами, это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон, но не думаю, что НАТО готово к такой участи в этой войне на Украине", - сказал Холовня в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, если солдаты из стран НАТО будут атакованы или погибнут на Украине, это придется рассматривать, как "атаку для всего Альянса". "Хоть это и произойдет на Украине, должны будем дать коллективный ответ. Это сложно... Поэтому мы дискутируем по этому поводу. Думаю, что мы должны сосредоточиться на поддержке украинских сил с помощью новых технологий", - добавил Холовня. Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240303/medvedev-1930832379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус, нато