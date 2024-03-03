https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930825434.html

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии - РИА Новости, 03.03.2024

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анталье обсудил ситуацию на Кавказе, в регионе РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:21

2024-03-03T13:21

2024-03-03T13:21

анталья (провинция)

кавказ

черное море

хакан фидан

сергей лавров

в мире

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АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анталье обсудил ситуацию на Кавказе, в регионе Черного моря и Сирии. Встреча министров состоялась в пятницу в рамках Дипломатического форума в Анталье. "На повестке много вопросов, помимо двустороннего сотрудничества мы обсудили региональные проблемы. У нас была возможность обсудить мирный процесс на Кавказе (между Арменией и Азербайджаном - ред.), также мы обсудили проводимые по различным каналам процессы, связанные с вопросами безопасности в Черном море. По Сирии тоже необходимо обсуждать ряд вопросов, для этого нужно больше времени, но нам удалось обсудить эту тему, мы договорились уделить больше времени этой теме", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье.

https://ria.ru/20240225/krym-1929330224.html

анталья (провинция)

кавказ

черное море

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Дарья Буймова

анталья (провинция), кавказ, черное море, хакан фидан, сергей лавров, в мире