https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930825434.html
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии - РИА Новости, 03.03.2024
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анталье обсудил ситуацию на Кавказе, в регионе РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:21
2024-03-03T13:21
2024-03-03T13:21
анталья (провинция)
кавказ
черное море
хакан фидан
сергей лавров
в мире
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АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анталье обсудил ситуацию на Кавказе, в регионе Черного моря и Сирии. Встреча министров состоялась в пятницу в рамках Дипломатического форума в Анталье. "На повестке много вопросов, помимо двустороннего сотрудничества мы обсудили региональные проблемы. У нас была возможность обсудить мирный процесс на Кавказе (между Арменией и Азербайджаном - ред.), также мы обсудили проводимые по различным каналам процессы, связанные с вопросами безопасности в Черном море. По Сирии тоже необходимо обсуждать ряд вопросов, для этого нужно больше времени, но нам удалось обсудить эту тему, мы договорились уделить больше времени этой теме", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье.
https://ria.ru/20240225/krym-1929330224.html
анталья (провинция)
кавказ
черное море
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), кавказ, черное море, хакан фидан, сергей лавров, в мире
Анталья (провинция), Кавказ, Черное море, Хакан Фидан, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым Кавказ, Сирию и ситуацию на Черном море