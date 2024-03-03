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Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии - РИА Новости, 03.03.2024
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13:21 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930825434.html
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии - РИА Новости, 03.03.2024
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анталье обсудил ситуацию на Кавказе, в регионе РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:21
2024-03-03T13:21
анталья (провинция)
кавказ
черное море
хакан фидан
сергей лавров
в мире
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АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анталье обсудил ситуацию на Кавказе, в регионе Черного моря и Сирии. Встреча министров состоялась в пятницу в рамках Дипломатического форума в Анталье. "На повестке много вопросов, помимо двустороннего сотрудничества мы обсудили региональные проблемы. У нас была возможность обсудить мирный процесс на Кавказе (между Арменией и Азербайджаном - ред.), также мы обсудили проводимые по различным каналам процессы, связанные с вопросами безопасности в Черном море. По Сирии тоже необходимо обсуждать ряд вопросов, для этого нужно больше времени, но нам удалось обсудить эту тему, мы договорились уделить больше времени этой теме", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье.
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анталья (провинция)
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анталья (провинция), кавказ, черное море, хакан фидан, сергей лавров, в мире
Анталья (провинция), Кавказ, Черное море, Хакан Фидан, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым Кавказ, Сирию и ситуацию на Черном море

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 3 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Анталье обсудил ситуацию на Кавказе, в регионе Черного моря и Сирии.
Встреча министров состоялась в пятницу в рамках Дипломатического форума в Анталье.
"На повестке много вопросов, помимо двустороннего сотрудничества мы обсудили региональные проблемы. У нас была возможность обсудить мирный процесс на Кавказе (между Арменией и Азербайджаном - ред.), также мы обсудили проводимые по различным каналам процессы, связанные с вопросами безопасности в Черном море. По Сирии тоже необходимо обсуждать ряд вопросов, для этого нужно больше времени, но нам удалось обсудить эту тему, мы договорились уделить больше времени этой теме", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам Дипломатического форума в Анталье.
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Анталья (провинция)КавказЧерное мореХакан ФиданСергей ЛавровВ мире
 
 
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