https://ria.ru/20240303/trevoga-1930794813.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.03.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T07:34
2024-03-03T07:34
2024-03-03T07:34
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно - около 07.23 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240303/dnepropetrovsk-1930788072.html
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украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги