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В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома - РИА Новости, 03.03.2024
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17:32 03.03.2024 (обновлено: 18:54 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/roditeli-1930858451.html
В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома
В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома - РИА Новости, 03.03.2024
В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома
Полиция задержала нерадивых родителей, оставивших трехлетнего ребенка одного в квартире и ушедших гулять, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:32
2024-03-03T18:54
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Полиция задержала нерадивых родителей, оставивших трехлетнего ребенка одного в квартире и ушедших гулять, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Уточняется, что сигнал о случившемся поступил от бабушки ребенка утром 29 февраля.&quot;Незамедлительно на место происшествие были направлены экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Установлено, что родители ребенка оставили его одного дома и пошли гулять&quot;, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.Отмечается, что семья считается неблагополучной и состоит на учете в полиции. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности.Утром 1 марта полицейские задержали родителей ребенка — 46-летнюю мать и 45-летнего отца. Уточняется, что оба они безработные. Ребенка госпитализировали в больницу.
https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома

В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына дома ради прогулки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Полиция задержала нерадивых родителей, оставивших трехлетнего ребенка одного в квартире и ушедших гулять, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Уточняется, что сигнал о случившемся поступил от бабушки ребенка утром 29 февраля.
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"Незамедлительно на место происшествие были направлены экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Установлено, что родители ребенка оставили его одного дома и пошли гулять", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Отмечается, что семья считается неблагополучной и состоит на учете в полиции. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности.
Утром 1 марта полицейские задержали родителей ребенка — 46-летнюю мать и 45-летнего отца. Уточняется, что оба они безработные. Ребенка госпитализировали в больницу.
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