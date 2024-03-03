https://ria.ru/20240303/roditeli-1930858451.html

В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома

В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома - РИА Новости, 03.03.2024

В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома

Полиция задержала нерадивых родителей, оставивших трехлетнего ребенка одного в квартире и ушедших гулять, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:32

2024-03-03T17:32

2024-03-03T18:54

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Полиция задержала нерадивых родителей, оставивших трехлетнего ребенка одного в квартире и ушедших гулять, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Уточняется, что сигнал о случившемся поступил от бабушки ребенка утром 29 февраля."Незамедлительно на место происшествие были направлены экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Установлено, что родители ребенка оставили его одного дома и пошли гулять", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.Отмечается, что семья считается неблагополучной и состоит на учете в полиции. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности.Утром 1 марта полицейские задержали родителей ребенка — 46-летнюю мать и 45-летнего отца. Уточняется, что оба они безработные. Ребенка госпитализировали в больницу.

https://ria.ru/20240302/rebenok-1930777289.html

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санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург