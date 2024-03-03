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В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома
В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома - РИА Новости, 03.03.2024
В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома
Полиция задержала нерадивых родителей, оставивших трехлетнего ребенка одного в квартире и ушедших гулять, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:32
2024-03-03T17:32
2024-03-03T18:54
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Полиция задержала нерадивых родителей, оставивших трехлетнего ребенка одного в квартире и ушедших гулять, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области. Уточняется, что сигнал о случившемся поступил от бабушки ребенка утром 29 февраля."Незамедлительно на место происшествие были направлены экстренные службы, которые открыли дверь квартиры. Установлено, что родители ребенка оставили его одного дома и пошли гулять", — рассказали в пресс-службе ГУ МВД.Отмечается, что семья считается неблагополучной и состоит на учете в полиции. Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности.Утром 1 марта полицейские задержали родителей ребенка — 46-летнюю мать и 45-летнего отца. Уточняется, что оба они безработные. Ребенка госпитализировали в больницу.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына одного дома
В Петербурге задержали родителей, оставивших трехлетнего сына дома ради прогулки