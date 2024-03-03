https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html

Кнайсль призналась, что не уехала бы из России, где есть свобода

Кнайсль призналась, что не уехала бы из России, где есть свобода - РИА Новости, 03.03.2024

Кнайсль призналась, что не уехала бы из России, где есть свобода

Глава центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль призналась, что не поехала бы работать преподавателем в Германию, даже если бы ей предложили, потому что в России больше... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:39

2024-03-03T14:39

2024-03-03T16:51

россия

германия

австрия

владимир путин

карин кнайсль

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930853311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f9a655ffee9977ea27c08ae986499ed.jpg

СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Глава центра G.O.R.K.I. Карин Кнайсль призналась, что не поехала бы работать преподавателем в Германию, даже если бы ей предложили, потому что в России больше свободы. "В России есть свобода, и я люблю свободу. Есть свобода думать с коллегами, молодыми студентами... Можно обсуждать факты. Делать это в Германии и Австрии больше нельзя. Если бы мне сегодня предложили работать в немецком университете, я бы сказала: нет, спасибо. Я предпочитаю работать с российскими коллегами", - сказала Кнайсль на мероприятии общества "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи Кнайсль. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/gotovnost-1930834138.html

россия

германия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кнайсль: "Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна" "Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", – сказала она на лекции Всемирного фестиваля молодежи. Кнайсль поделилась, что "присмотрела одно место на востоке Москвы, где хотела бы построить дом", чтобы остаться там жить. "Я не городской житель", - отметила она. 2024-03-03T14:39 true PT0M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, австрия, владимир путин, карин кнайсль, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024